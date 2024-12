Più del 10% della forza lavoro in Corea del Sud è composta da Robot. Anche l'Italia tra le prime al mondo

Un trend in crescita

La Corea del Sud ha raggiunto un traguardo storico diventando il Secondo il report World Robotics 2024, presentato dalla Federazione Internazionale di Robotica (IFR), la Corea del Sud guida la classifica mondiale con una densità di

Negli ultimi anni, la Corea del Sud ha visto un incremento costante nell'uso dei robot, con una crescita annuale di circa il 5% dal 2018. Parliamo di un fenomeno che non si limita al settore industriale, infatti i robot stanno entrando in vari ambiti, inclusi sanità, ristorazione e servizi.

Il governo sudcoreano ha svolto un ruolo fondamentale in questa transizione. Con una popolazione che invecchia rapidamente e tassi di natalità in calo, il Paese sta cercando di colmare il vuoto lasciato da una forza lavoro in diminuzione. Il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia ha annunciato un ambizioso piano per investire 2,4 miliardi di dollari nel settore della robotica entro la fine del decennio.

La situazione nel resto del mondo e in Italia

Sebbene la Corea del Sud sia all'avanguardia, non è l'unica nazione a investire nella robotizzazione. Il rapporto IFR evidenzia che la densità media globale di robot è più che raddoppiata negli ultimi sette anni, passando da 74 a 162 unità ogni 10.000 dipendenti. Singapore segue la Corea del Sud con 770 robot ogni 10.000 lavoratori, mentre la Cina si colloca al terzo posto con 470 unità. Al contrario, gli Stati Uniti si trovano al decimo posto a livello mondiale, con una densità di 295 robot ogni 10.000 dipendenti. L'Italia è attualmente al 14esimo posto con 228 robot ogni 10.000 lavoratori.

I vantaggi nell'adozione di robot nella forza lavoro sono una maggiore produttività, riduzione dei costi e miglioramento della sicurezza sul lavoro. I robot possono lavorare senza sosta nelle fabbriche e svolgere compiti pericolosi, contribuendo a ridurre gli infortuni. D'altro canto, molti esperti avvertono che i robot non sostituiranno completamente i lavoratori umani, piuttosto, lavoreranno al loro fianco. Insomma, possiamo dire che automatizzando compiti ripetitivi e rischiosi, i robot liberano gli esseri umani per attività più creative e complesse.