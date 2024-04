"Pancreas artificiale": rivoluzione nella gestione del diabete. Cos'è e come funziona

In un passo potenzialmente rivoluzionario per il trattamento del diabete, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS) sta introducendo un dispositivo intelligente noto come il "Pancreas Artificiale" o sistema Hybrid Closed Loop (HCL). Questa innovativa tecnologia mira a trasformare la gestione della malattia per quasi 300.000 persone nel Paese che convivono con il diabete di tipo 1.

Il "Pancreas Artificiale" è un dispositivo che automatizza in modo significativo il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e la somministrazione di insulina, un processo cruciale per coloro che soffrono di diabete di tipo 1. Questo sistema intelligente monitora continuamente i livelli di zucchero nel sangue, determina la quantità di insulina necessaria e trasmette queste informazioni a una pompa che eroga la dose appropriata di insulina.

L'introduzione del "Pancreas Artificiale" rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di gestione del diabete, che richiedono ai pazienti di sottoporsi a frequenti esami del sangue dal dito o di indossare costantemente un misuratore di glucosio. Inoltre, allevia la necessità di iniettare manualmente l'insulina, un processo che può essere impegnativo e fonte di stress per molti pazienti.

Il Servizio Sanitario Nazionale sta attualmente valutando quali pazienti trarranno maggiori benefici dall'implementazione di questa tecnologia, coinvolgendo sia bambini che adulti. L'iniziativa si basa su una sperimentazione di successo condotta nel 2022, che ha dimostrato l'efficacia del dispositivo nel migliorare la gestione della malattia in diversi gruppi di età.

Secondo il NHS, il Pancreas Artificiale può prevenire sintomi potenzialmente letali come gli attacchi ipoglicemici e iperglicemici, che si verificano rispettivamente quando i livelli di glucosio sono troppo bassi o troppo alti. Inoltre, potrebbe ridurre il rischio che il diabete di tipo 1 progredisca nel tipo 2, una condizione ancora più complessa da gestire.

L'implementazione del Pancreas Artificiale in tutto il Paese richiederà un periodo di cinque anni, durante il quale il NHS prevede di investire risorse significative in questa iniziativa rivoluzionaria.