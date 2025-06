Nuova interfaccia cervello-computer consente a paziente con SLA di parlare in tempo reale

Un nuovo impianto cerebrale sviluppato alla UC Davis ha consentito a un paziente affetto da SLA di parlare e cantare in tempo reale tramite un'interfaccia cervello-computer. Il sistema sintetizza la voce in soli 10 millisecondi, riproducendo intonazioni ed emozioni.

Un nuovo sistema di interfaccia cervello-computer (BCI), sviluppato dai ricercatori dell'Università della California, Davis, ha permesso a un uomo affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) di comunicare vocalmente in tempo reale attraverso un sintetizzatore vocale, restituendogli la possibilità non solo di parlare, ma anche di modulare la voce e "cantare" semplici melodie.

La tecnologia, presentata in uno studio pubblicato su Nature, si basa sull'impianto di quattro microarray di elettrodi nella corteccia cerebrale responsabile della produzione del linguaggio. Questi elettrodi rilevano i segnali neurali che il cervello genera nel tentativo di muovere i muscoli della fonazione. Le informazioni vengono quindi elaborate da un'intelligenza artificiale in grado di ricostruire e sintetizzare la voce in soli 10 millisecondi, una latenza paragonabile a quella della percezione naturale della propria voce.

La voce generata non è generica: grazie a un algoritmo di clonazione vocale addestrato su registrazioni pre-malattia, il risultato è una voce sintetica somigliante a quella originaria del partecipante. Il sistema riesce anche a cogliere sfumature come intonazioni interrogative, accenti su parole specifiche e interiezioni come "ah", "oh" e "mmh", aumentando la naturalezza dell'interazione.

"Rispetto ai sistemi precedenti che trasformavano i segnali neurali in testo, questo nuovo approccio rappresenta un salto qualitativo", ha spiegato Sergey Stavisky, autore senior dello studio e docente al Dipartimento di Neurochirurgia di UC Davis. "Non si tratta più di una conversazione digitata, ma di una chiamata vocale".

Il partecipante è stato in grado di comunicare con i familiari in tempo reale, utilizzando anche variazioni di tono e intonazione. In alcune prove, ha persino eseguito brevi melodie cantate. Il tasso di comprensibilità del linguaggio sintetizzato ha raggiunto quasi il 60%, rispetto al solo 4% rilevato quando l'uomo cercava di comunicare senza ausili.

Il progetto fa parte del trial clinico BrainGate2 e rappresenta un passo verso l'obiettivo di restituire voce e autonomia comunicativa a persone con gravi disabilità motorie. Nonostante i risultati incoraggianti, i ricercatori sottolineano che lo studio ha coinvolto un solo paziente. Ulteriori test con un campione più ampio saranno fondamentali per validare la tecnologia anche in pazienti con afasia post-ictus o di altra origine.





"Perdere la voce è una delle perdite più devastanti per chi vive con malattie neurologiche. Ridare una voce personale e in tempo reale rappresenta un cambiamento profondo", ha dichiarato David Brandman, neurochirurgo e co-responsabile del laboratorio di neuroprotesi a UC Davis.