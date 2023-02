Nucleare: la Francia tende la mano anche all'Italia, che declina gentilmente l'invito

"Non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano domani a Stoccolma a incontri che avranno per oggetto la tematica del nucleare".

La precisazione è arrivata nella serata del 27 febbraio direttamente dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, dopo che varie fonti, tra le quali l'agenzia Reuters, avevano citato anche l'Italia tra i paesi pronti ad accettare l'invito della ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, a margine del Consiglio informale europeo dei ministri di energia, trasporti e telecomunicazioni.

L'esponente di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, aveva convocato poche ore prima un vertice con "tutti i paesi che hanno un posto nel nucleare europeo, che sarà uno degli strumenti, insieme alle rinnovabili, per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio", dopo aver incontrato proprio nella capitale svedese i suoi omologhi europei.

I Paesi a cui la Francia ha rivolto la propria attenzione, sono: Romania, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Croazia, Bulgaria, Paesi Bassi e Finlandia.

L'obbiettivo, secondo Pannier-Runacher, "è di creare l'alleanza nucleare e di lanciare un segnale forte nei vari negoziati europei, discutendo competenze professionali, sicurezza, forniture, gestione dei rifiuti" e di farlo anche con la commissaria all'Energia Kadri Simson.

"Rinnovabili e nucleare - ha dichiarato la ministra a Stoccolma - sono i pilastri su cui costruire la nostra transizione energetica, abbiamo bisogno di entrambi e i paesi devono poter decidere il proprio mix energetico".

Il Sole24ore, nel proprio editoriale, affonda ancora di più la lama nella questione, sostenendo senza mezzi termini che "l'obiettivo di Parigi è noto: costruire sull'atomo un'alleanza più larga possibile in chiave anti-tedesca facendo conquistare al nucleare un posto di primo piano, accanto alle rinnovabili, nel mix energetico del Vecchio Continente."

Il nucleare rientra tra gli investimenti che la Commissione europea compatibili con le transizioni ecologica ed energetica: su questo punto sembra ormai chiaro si stiano creando due schieramenti distinti, che vedono la Francia, che soddisfa gran parte del proprio fabbisogno energetico con le centrali nucleari, a favore, mentre Spagna, Germania e anche l'Austria, contro.

Negli ultimi giorni le discussioni sul tema non sono mancate, con la sopracitata Reuters che aveva intervistato diversi funzionari e diplomatici, presenti in sede euro-parlamentare, a riguardo.

A questo link l'articolo che abbiamo dedicato alla questione.

Guardando entro i nostri confini, l'Italia, come scritto sopra, non prenderà parte al vertice convocato dalla ministra francese, ma non è chiaro, al momento, come evolverà la nostra posizione a riguardo, nel prossimo futuro.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a poche ore dall'invito di Parigi, ha infatti dichiarato: "Investire sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione è un dovere sociale, economico e ambientale. Avanti futuro".

Mentre di tutt'altro avviso è un altro dei ministro del Presidente Meloni, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia), esponente di FI, che pur essendo personalmente favorevole al nucleare di quarta generazione, ha ribadito con forza la posizione italiana.

"Sul nucleare il nostro Paese ha fatto una scelta precisa con il referendum del 1987. Qualsiasi riflessione sul tema andrà quindi prima valutata in sede governativa e approfondita anche dal Parlamento".