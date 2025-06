Non è fantascienza: ecco il drone cinese che sembra una zanzara

La Cina ha creato un microdrone grande quanto una zanzara, progettato per missioni di ricognizione. Dotato di ali artificiali, microcamere e microfoni, può avere diversi impieghi, tra cui usi illeciti in ambito privato, industriale e geopolitico.

Nel cuore della provincia cinese di Hunan, un team di ricercatori dell'Università Nazionale di Tecnologia della Difesa (NUDT) ha presentato un microdrone dalle dimensioni estremamente ridotte, ispirato a una zanzara. Questo piccolo dispositivo, grande poco più di un'unghia, rappresenta un importante balzo in avanti nel campo della micro-robotica, sia per le sue potenzialità tecniche che per le implicazioni etiche e strategiche che solleva.

Il prototipo, illustrato dal giovane ricercatore Liang Hexiang, è dotato di ali sottili simili a foglie, tre zampe quasi invisibili e una struttura ultraleggera costruita con materiali avanzati come fibra di carbonio e polimeri miniaturizzati. È progettato per imitare non solo l'aspetto, ma anche il comportamento degli insetti reali, utilizzando attuatori piezoelettrici per simulare il battito delle ali e muoversi in volo con grande agilità.

Quando l'abbiamo visto, ha risvegliato il bambino che c'è in noi ricordandoci i droni spia del dottor. Gelo in Dragon Ball Z, usati per spiare e sottrarre materiale biologico ai Guerrieri Z e creare "l'Essere Perfetto", ovvero Cell.

Divagazione a parte, secondo le fonti ufficiali cinesi il drone è stato concepito per missioni di ricognizione e intelligence in contesti militari, dove la discrezione è essenziale. La sua struttura mimetica, unita a microcamere e microfoni integrati, lo rende uno strumento efficace per operazioni stealth in ambienti urbani o ostili, capace persino di passare attraverso una finestra senza essere rilevato né visivamente né dai radar convenzionali.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.



The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.



China is ahead of the rest of the world... pic.twitter.com/thfCzIcchy — Alexeï (@jeanlol67573289) June 21, 2025

Ma se le potenzialità in ambito militare sono evidenti, gli usi civili non mancano: monitoraggio ambientale, ricerca di superstiti in zone colpite da calamità naturali, controllo di colture agricole e persino applicazioni mediche, come la somministrazione mirata di farmaci o interventi chirurgici di precisione. Tuttavia, c'è chi potrebbe farne un uso sbagliato anche in ambito civile, portando avanti operazioni di spionaggio industriale o alla criminalità informatica.

Nonostante le attuali limitazioni, lo sviluppo di soluzioni miniaturizzate potrebbe essere la prossima frontiera, per cui è possibile che assisteremo a importanti passi avanti in breve tempo. Harvard, ad esempio, lavora da anni al progetto RoboBee, un drone ispirato alle api in grado persino di immergersi sott'acqua, mentre in Norvegia il Black Hornet è già realtà consolidata nelle forze armate occidentali.