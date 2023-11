Neuralink, al via i test del chip cerebrale di Elon Musk sull'uomo. Come e chi può candidarsi

Dopo aver ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense (FDA) lo scorso maggio, Neuralink, la controversa startup di chip cerebrali fondata da Elon Musk nel 2016, è pronta per avviare i test del suo dispositivo sull'uomo. L'azienda ha aperto le candidature a settembre e secondo quanto riferito, avrebbe già l'interesse di migliaia di persone.

Il dispositivo di Neuralink si presenta come un chip delle dimensioni di una moneta da un quarto di dollaro, con sottili fili che vengono impiantati nel cervello tramite un robot chirurgico. L'obiettivo è di consentire alle persone paraplegiche e con deficit motori gravi di controllare computer e dispositivi mobili direttamente con il cervello. In futuro, la società punta anche a sviluppare le applicazioni più controverse, come ad esempio una sorta di "telepatia tecnologica".

L'intervento chirurgico per l'innesto del chip richiede l'asportazione di una parte del cranio, sostituita poi dal dispositivo. Un processo delicato, che secondo Neuralink può richiedere un paio d'ore. In passato l'azienda ha già testato il chip su animali come pecore, maiali e scimmie, effettuando oltre 150 interventi. Ora è arrivato il momento di sperimentarlo sull'uomo, malgrado le preoccupazioni sollevate da parte della comunità scientifica.

Per candidarsi ai test, i volontari devono soffrire di gravi deficit motori come paraplegia, tetraplegia, cecità, sordità, o aver subito amputazioni degli arti. Inoltre, devono avere più di 18 anni. Dopo uno screening iniziale, i candidati selezionati dovranno compilare un lungo questionario medico, fornire cartelle cliniche e scan del cervello, e infine firmare un modulo di consenso.

Lo studio durerà circa 6 anni e richiederà ai pazienti visite e controlli regolari. Nei piani di Neuralink c'è l'obiettivo di operare 11 persone nel primo anno di sperimentazione, per poi arrivare a oltre 22.000 pazienti entro il 2030. Un piano molto ambizioso che solleva non poche perplessità nella comunità scientifica. I rischi sono infatti ancora elevati e poco chiari.