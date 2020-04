NASA: volete scoprite quale foto ha scattato per il vostro compleanno? Ecco come fare

La NASA decide di festeggiare i 30 anni di orbita del suo telescopio Hubble. Come? Regalando una foto a tutti coloro che vorranno su cosa ha scattato il telescopio in giro per lo spazio nel giorno del compleanno di chi lo richiederà. Uno scatto al giorno che la NASA vuole condividere con tutti e rendere particolare il giorno del proprio compleanno. Diciamo più un modo ''spaziale'' per ricordarsi di quel giorno grazie a Hubble e la NASA.

NASA: ecco come avere lo scatto di Hubble

La NASA ha messo a punto un sistema che consente di risalire allo scatto che giorno per giorno conserva il telescopio più famoso al mondo che per trentanni ha lavorato in giro per lo spazio. In questo caso è possibile vedere le stelle da vicino e sentirsi parte dell'infinito con la particolarità di poter osservare lo scatto che il telescopio ha effettuato durante il giorno del proprio compleanno. Ecco dunque che per festeggiare i trent’anni di orbita, Hubble regala a chiunque lo vorrà uno scatto da poter salvare o condividere con gli altri.

Come fare? Semplicemente si dovrà ACCEDERE a questa pagina della Nasa e inserire il proprio giorno e mese di nascita. A questo punto il sito genererà lo scatto informandovi sull'anno in cui è stato eseguito ma anche inserendo alcune informazioni su cosa rappresenta l'immagine che una volta aperta potrà essere salvata o condivisa con chiunque.

Un'idea che sembra essere piaciuta molto agli utenti che hanno condiviso le proprie immagini per la bellezza delle immagini regalate del telescopio spaziale Hubble.

Il potente telescopio Hubble è stato messo in orbita nell'aprile del 1990 e, nonostante il suo rientro a casa fosse previsto nel 2005, ha continuato a funzionare regolarmente regalando immagini spettacolari. Questa iniziativa non è la unica per la NASA che ha avviato un progetto più ampio che permette di avere in maniera più approfondita accesso alle sue ricerche sul globo e l’universo. Si tratta dell’iniziativa NASA at Home, per la consultazione in qualunque momento e comodamente da casa di tutto il materiale messo a disposizione dall’agenzia governativa americana.

Cosa permette di fare il progetto? Permette il download di interessanti e-book contenenti documenti scientifici e storici sui progetti NASA, oltre che sulle esplorazioni astronomiche compiute negli anni. Interessante anche la possibilità di partecipare ad alcuni tour virtuali, anche in Realtà Virtuale e in 3D, esplorando da vicino i centri di ricerca NASA, gli interni della Stazione Spaziale Internazionale, o le superfici degli esopianeti presenti oltre il nostro sistema solare.