NASA e CSA annunceranno gli astronauti della missione Artemis II il 3 aprile

Dopo il successo della missione Artemis I, con il lancio e il rientro della capsula Orion (senza equipaggio), e dopo che le analisi stanno mostrando risultati più che incoraggianti si pensa al futuro dell'esplorazione umana nello Spazio profondo. In particolare si guarda alla seconda missione del nuovo programma spaziale internazionale che punta a stabilire una colonia semi-permanente sulla Luna (o in orbita intorno a essa).

Dopo la missione Apollo 17 (nel 1972) un equipaggio umano supererà quindi l'orbita bassa terrestre per spingersi intorno al nostro satellite naturale per la seconda parte del programma di sperimentazione dei nuovi sistemi che comprendono sia il vettore (NASA SLS, Space Launch System), che i sistemi di terra e ovviamente la capsula Orion. Attualmente si sa che la missione Artemis II potrebbe essere programmata intorno alla fine del 2024.

Artemis II: l'annuncio degli astronauti fissato per il 3 aprile

Prima dell'annuncio dell'equipaggio umano della futura missione spaziale, il 15 marzo 2023 ci sarà un altro evento importante. Infatti NASA e Axiom Space riveleranno i prototipi delle nuove tute spaziali dedicate all'esplorazione spaziale (e che saranno impiegate nella terza missione). Si tratterà di soluzioni che dovrebbero essere più evolute, con migliori prestazioni e più comode rispetto a quelle impiegate sia durante le missioni Apollo sia durante le attività extraveicolari sulla ISS. Questo evento verrà trasmesso via streaming il 15 marzo 2023 alle 6:30 (ora italiana) con diretta dallo Space Center Houston.

Tornando all'annuncio dell'equipaggio di Artemis II, sappiamo che sarà composto da quattro astronauti. Tre astronauti saranno della NASA mentre un astronauta sarà della CSA (agenzia spaziale canadese). Non si tratta di una sorpresa questo annuncio perché già in passato era stata annunciata la sua programmazione mentre risale alla fine del 2020 l'annuncio della presenza di un astronauta canadese.

La diretta sarà alle 17:00 (ora italiana) del 3 aprile 2023 dall'Ellington Field del Johnson Space Center. Nel comunicato si legge che "i quattro astronauti che si avventureranno intorno alla Luna. Viaggiando a bordo della navicella spaziale Orion della NASA durante Artemis II, la missione è il primo test di volo con equipaggio sul percorso dell'agenzia per stabilire una presenza scientifica e umana a lungo termine sulla superficie lunare".

Sempre tra le varie note si ricorda che la missione dovrebbe avere una durata di circa dieci giorni e servirà come ulteriore test per stressare i sistemi di supporto vitale della navicella Orion (parte della componentistica sarà ripresa dalla prima navicella) e per dimostrarne le capacità necessarie per vivere e lavorare nello Spazio profondo. Inoltre tra la seconda e la terza missione sarà necessario provare il lander lunare basato su una Starship (di SpaceX) modificata.

La scelta di un astronauta canadese (della CSA) è dovuta al fatto che l'agenzia ha finanziato la realizzazione del braccio robotico Canadarm3 che verrà impiegato sul Lunar Gateway. In questa missione non sono quindi previsti astronauti dell'ESA.

In particolare non è ancora chiaro quando un astronauta ESA parteciperà a una missione Artemis (anche se sicuramente accadrà). Per quanto non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali, è improbabile che un astronauta ESA possa essere a bordo di Artemis III, la missione dell'allunaggio mentre è molto più probabile che possa accadere per una potenziale missione III.5 (un secondo allunaggio prima del completamento del Lunar Gateway) oppure durante Artemis IV, la missione che servirà a iniziare l'assemblaggio dell'avamposto orbitante. L'ESA ha dato il suo contributo realizzando il modulo di servizio di Orion e costruendo parte del Gateway. Per questo il suo ruolo non è di secondo piano in questo programma spaziale.