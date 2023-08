LK-99, il superconduttore che potrebbe cambiare il mondo (ma c'è scetticismo)

È stato ribattezzato LK-99 e sta scuotendo il modo della fisica. Stiamo parlando di un materiale superconduttore creato da un gruppo di fisici di diversi atenei sudcoreani che promette di garantire le caratteristiche di superconduttività a temperatura e pressione ambiente.

E sono proprio queste due caratteristiche che potrebbero cambiare tutto, perché in genere i superconduttori noti richiedono temperature molto basse (sotto i -100 °C e ben oltre) e pressioni estremamente elevate (più di 100.000 volte la normale pressione atmosferica) per palesare le loro qualità, rendendo nei fatti la loro applicazione nella vita quotidiana difficilissima e antieconomica.

Si capisce quindi come quella del team sudcoreano sia una scoperta potenzialmente incredibile, ma il lavoro non è ancora stato rivisto da altri team e per questo è, al momento, circondato da scetticismo. Di fatti non sarebbe la prima volta che qualcuno dice di aver creato un superconduttore innovativo e poi viene smentito.

Ma cos'è un superconduttore? Da oltre un secolo gli scienziati di tutto il mondo stanno cercando di trovare un tipo di materiale capace di condurre elettricità senza resistenza: la scoperta di un materiale simile rivoluzionerebbe il settore dell'energia perché significherebbe che l'elettricità non andrebbe più dispersa in calore nel passaggio lungo le linee elettriche. Rivoluzionerebbe anche il settore dell'elettronica perché gli ingegneri non dovrebbero più preoccuparsi della dissipazione del calore.

In due documenti pubblicati in preprint su ArXiv (qui e qui), i ricercatori descrivono LK-99 e come è stato creato. Il materiale è stato ottenuto da una reazione a stato solido tra la lanarkite (Pb2SO5) e il fosfuro di rame (Cu3P). La reazione, secondo il team, ha trasformato il composto in un materiale superconduttivo di colore grigio scuro.

Nei documenti il team riporta di aver analizzato campioni di LK-99 applicando elettricità e scoprendo che la sua sensibilità era quasi scesa a zero. Il materiale, sottoposto a prove di magnetismo, ha poi mostrato l'effetto Meissner, un altro indizio della superconduttività.

In tale test, il campione dove levitare se posizionato sopra un magnete. Il team ha diffuso un video in cui si vede il materiale lievitare parzialmente. I ricercatori hanno spiegato che la levitazione è parziale a causa delle impurità del materiale.

I paper pubblicati hanno generato sia entusiasmo che scetticismo nella comunità scientifica. Come detto, ci sono stati altri casi di ricercatori che hanno affermato di aver trovato superconduttori a temperatura/pressione ambiente negli ultimi anni, ma tutti non sono riusciti a dimostrare le loro affermazioni.

I ricercatori sudcoreani hanno rimesso alla comunità - tant'è che si sta già formando un comitato - l'onere e l'onore di confutare o convalidare quanto scoperto. Se le affermazioni si riveleranno vere, il team sudcoreano - oltre a meritarsi il Nobel - avrà compiuto uno dei più grandi progressi nella storia della fisica, spianando la strada a cambiamenti epocali nel mondo dell'elettronica. Non ci resta che attendere e incrociare le dita.