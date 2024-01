LG presenta robot bipede con IA per sorvegliare gli animali domestici

LG Electronics presenterà al CES 2024 il suo nuovo robot bipede alimentato dall'intelligenza artificiale, progettato per aiutare in casa sorvegliando gli animali domestici e fornire assistenza personalizzata ai membri della famiglia.

Il robot, che non ha ancora un nome ufficiale, è dotato di una serie di telecamere, sensori e microfoni che gli consentono di muoversi liberamente per casa, riconoscere volti e voci, analizzare le emozioni e conversare in modo naturale. Si distingue per il suo design bipede che gli permette di camminare, piegarsi e ruotare con fluidità.

"Volevamo creare un robot che fosse davvero utile nella vita quotidiana delle persone", ha affermato il Dr. Il-Joon Rhee, presidente della divisione Casa Intelligente di LG. "Questo robot va oltre le capacità di intrattenimento e può effettivamente migliorare il benessere delle famiglie".

Tra le caratteristiche principali, il robot di LG può monitorare gli animali domestici quando i padroni sono fuori casa, inviando notifiche se rileva attività insolite. Utilizzando telecamere, microfoni e algoritmi di rilevamento del movimento, può tenere d'occhio cani e gatti e avvisare se hanno bisogno di qualcosa.

"L'obiettivo è fornire un'esperienza personalizzata che migliore il benessere emotivo delle persone", ha affermato Rhee.

Oltre a tenere compagnia, il robot LG può svolgere altri compiti domestici come spegnere le luci dimenticate, regolare termostati e purificatori d'aria, impostare sveglie e promemoria e altro ancora, proprio come uno smart speaker con le gambe.

Dal punto di vista tecnico, il robot utilizza la piattaforma Qualcomm Robotics RB5, basata su CPU ARM e GPU Adreno. Integra sensori 3D e telecamere stereoscopiche per la navigazione e il rilevamento degli ostacoli. LG non ha rivelato dettagli sulle specifiche di memoria e archiviazione.

Per quanto riguarda il design, il corpo del robot ha un aspetto minimalista bianco con dettagli blu sulla testa che ricordano due occhi. Le articolazioni delle ginocchia e dei gomiti gli permettono una buona libertà di movimento.

LG non ha annunciato prezzi o data di uscita precisi, limitandosi a confermare che il robot bipede sarà disponibile nel corso del 2024. Considerando le sue capacità all'avanguardia e il design futuristico, il prezzo sarà probabilmente elevato, destinato ai primi utilizzatori della domotica di fascia alta. Maggiori dettagli sul nuovo robot di LG verranno svelati al CES di Las Vegas.