La NASA migliorerà il monitoraggio delle zone costiere dallo Spazio

Inviare satelliti nello Spazio può servire anche a salvaguardare la salute del nostro Pianeta? Sì, grazie a sistemi di monitoraggio di diverse tipologie di fenomeni e attività umane. Per esempio la NASA ha appena annunciato uno strumento dedicato all'osservazione delle acque costiere per monitorare e proteggere ecosistemi, migliorare la gestione delle risorse e capire come l'attività umana abbia impatto su questo genere di ambienti.

NASA: GLIMR studierà le zone costiere

Il nuovo strumento che sarà a bordo di un satellite NASA si chiama GLIMR (acronimo di Geosynchronous Littoral Imaging and Monitoring Radiometer) e monitorerà la zona del Golfo del Messico, della costa sud-est degli Stati Uniti e dove il Rio delle Amazzoni sfocia nell'oceano.

Jim Bridenstine (Amministratore della NASA) ha dichiarato "le sue scoperte [ndr. del sensore GLIMR] porteranno anche benefici economici alla pesca, al turismo e alle attività ricreative nell'area costiera". C'è da precisare che questo nuovo strumento è stato realizzato dall'Università del New Hampshire che ha vinto una gara competitiva contro altre sette proposte nel 2018 con un premio da 108 milioni di dollari. Questo permetterà quindi di inserire GLIMR all'interno di un lancio della NASA per l'invio nello Spazio.

Non è la prima volta che dallo Spazio si monitora la salute degli oceani e dei mari. Per esempio in passato sono già stati lanciati satelliti per il monitoraggio della pesca e in particolare della pesca di frodo. Con gli oceani sempre più a rischio per via di diversi fattori, anche una visione dallo Spazio può essere utile.

La NASA cercherà in questo modo di capire come sfruttamento umano, riscaldamento globale, fioriture di alghe (oltre i livelli precedenti), turismo, la pesca e gli esseri umani possano minacciare la salute degli oceani.

Il lancio di GLIMR è previsto per il 2026-2027 e avrà un'orbita geosincrona che consentirà un monitoraggio giornaliero per 15 ore al giorno. Sempre stando a quanto riportato, il sensore che sarà installato sul satellite NASA misurerà la riflettanza della luce solare dei complessi delle acque costiere grazie a un radiometro iperspettrale a bande strette.

Il sistema GLIMR è compreso all'interno del portafoglio di missioni EVI (acronimo di Earth Venture Instrument). Si tratta di missioni relativamente brevi ed economiche che però aiutano a completare il quadro di sistemi di monitoraggio più complessi. Nel 2018 ne sono stati lanciati due che attualmente si trovano sulla ISS: si tratta di GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) che misura la salute delle foreste mentre ECOSTRESS misura la temperatura delle piante e in particolare la loro necessità di acqua.