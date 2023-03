La Francia spegne un'altra centrale nucleare: una crepa ha compromesso la sicurezza del reattore

Secondo quanto riportato dall'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), la crepa (155 mm di lunghezza per 23 di profondità) scoperta in uno dei reattori della centrale nucleare di Penly, nel nord dela Francia, non ha avuto conseguenze per il personale o l'ambiente circostante, ma ha indebolito la resistenza della tubazione, compromettendo il sistema di raffreddamento del reattore.

Il rischio è stato classificato stato classificato al livello 2, poco sotto il livello pari a un "incidente grave", ed è stato deciso di fermare il reattore.

Il sito ufficiale di ASN fornisce ulteriori informazioni circa la vicenda, tramite un comunicato stampa, pubblicato ieri, Martedì 7 Marzo alle 18.24.

Due giorni fa, il 6 marzo 2023, EDF (Électricité de France, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia) ha inviato all'ASN un aggiornamento riguardante la presenza di crepe da tensocorrosione su diversi reattori in alcune centrali nucleari francesi, ovvero il reattore 3 della centrale nucleare di Cattenom e i reattori delle centrali nucleari di Civaux, Chooz B e Penly.

In particolare, la comunicazione poneva l'attenzione sul rilevamento di una crepa "situata vicino a una saldatura in una linea situata nella gamba calda del sistema di iniezione di sicurezza (RIS BC) del reattore 1 della centrale elettrica di Penly. La fessura si estende per 155 mm, ovvero circa un quarto della circonferenza del tubo, e la sua profondità massima è di 23 mm, per uno spessore del tubo di 27 mm."

EDF ha dichiarato che il danno non rischia un processo di tensocorrosione [ndr, un fenomeno di degrado di un materiale dovuto all'azione combinata di corrosione e applicazione di un carico costante che può portare alla rottura improvvisa ed inaspettata dei materiali metallici, specialmente a temperature elevate] in forza della sua geometria.

"Tuttavia questa saldatura ha subito una doppia riparazione durante la costruzione del reattore, che probabilmente ne modificherà le proprietà meccaniche e le sollecitazioni interne in questa zona", ha aggiunto la società elettrica.

Come detto ad inizio articolo, l'ASN ha rassicurato in merito alla sicurezza del personale e dell'ambiente circostante la centrale; dal momento che però il rischio di una rottura improvvisa è concreto e reale, l'agenzia ha posto l'incidente al livello 2 della scala INES (International Nuclear Event Scale), un sistema di classificazione introdotto dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) a partire dal 1989.

Gli altri reattori di cui fa menzione il report di EDF, anche loro colpiti da crepe, sono invece stati classificati nel livello 1.

Nel corso del 2023 EDF intende ispezionare tutti i reattori attualmente attivi in Francia, implementando i controlli sulle oltre 150 saldature riparate dei sistemi RIS e RRA, valutandone la corrosione da sforzo tramite controlli ultrasonici, come da protocollo in atto dal 2021.

La severità e la frequenza dei controlli è una necessità vitale per la Francia, che si ritrova a dover fare i conti con un parco reattori vecchio e gravi buchi di bilancio che ne hanno frenato gli investimenti.

La crisi energetica ha scoperto gli altarini, mostrando tutta la fragilità dei piedi d'argilla del gigante nucleare francese: non solo i vecchi impianti, ma anche quelli di più recente costruzione hanno cominciato a mostrare segni di corrosione.

Basti pensare che la centrale di Penly è al suo quarto incidente:

9 giugno 2004 - Acqua debolmente radioattiva è fuoriuscita in mare dal serbatoio di riserva del circuito secondario di un reattore. 11 ottobre 2011 - Un dipendente di una ditta in subappaltato ha riscontrato segni di contaminazione localizzata sul viso. 5 aprile 2012 - 10 autopompe hanno sedato due piccoli incendi all'interno di un reattore. La società operativa ha successivamente riferito che la causa era collegarsi a un tubo dell'olio che perdeva (durante l'incendio e le conseguenti operazioni di spegnimento non ci sono stati né morti né feriti).Il rilevamento del fumo ha causato l'arresto automatico del reattore. 6 aprile 2012 - A seguito dell'incidente del 5 aprile 2012 un giunto aveva fatto fuoriuscire acqua radioattiva nei serbatoi di raccolta all'interno dell'edificio del reattore.L'incidente è stato classificato come 1 sulla scala INES

EDF si è trovata ad operare per tutto il 2022 con la metà dei 56 reattori fermi per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie e ad oggi "vanta" un debito di 64 miliardi di euro.

Lo Stato d'Oltralpe ha quindi visto il suo ruolo energetico ribaltarsi: dipendendo per il 70% dal nucleare, da esportatore netto ha dovuto importare elettricità dai Paesi confinanti.

Alla luce di quanto emerso in queste ultime 24 ore, l'invito di Parigi alla kermesse europea pro-atomo (qui l'articolo) assume tutto un altro valore.