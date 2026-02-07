La Cina ha lanciato nuovamente lo spazioplano militare segreto Shenlong per una missione di lunga durata

Nelle scorse ore la Cina ha lanciato per la quarta volta lo spazioplano militare segreto Shenlong a bordo di un razzo spaziale Lunga Marcia 2F. A causa della natura segreta del progetto non sono disponibili molte informazioni.

Sul finire di agosto dello scorso anno la Space Force ha lanciato nuovamente il suo spazioplano militare segreto X-37B (realizzato da Boeing) a bordo di un razzo spaziale Falcon 9. La missione USSF-36 (OTV-8) è ancora in corso e non sappiamo quanto potrebbe durare complessivamente. Il 7 febbraio, intorno alle 4:58, è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center (JSLC) anche un razzo spaziale Lunga Marcia 2F portando in orbita lo spazioplano militare segreto cinese Shenlong per una nuova missione.

Si tratta della quarta missione per questo spazioplano cinese. L'ultima si era conclusa all'inizio di settembre 2024 dopo una permanenza nello Spazio di 268 giorni. Sia il modello cinese che quello statunitense sono progetti militari e sostanzialmente segreti. La Space Force rilascia alcune note informative parziali circa le missioni che verranno svolte, ma non sono comprensive di tutti gli obiettivi né del loro successo o meno una volta rientrato il veicolo.

Immagine, forse trapelata da una riunione della Space Force, dello spazioplano cinese catturata da un satellite Maxar (ora Vantor)

Per lo spazioplano cinese Shenlong le informazioni disponibili ulteriormente ridotte. Dal Jiuquan Satellite Launch Center decollano diverse missioni militari essendo in una zona isolata ed è anche nelle vicinanze del sito di atterraggio una volta completata la missione in orbita.

L'agenzia stampa cinese Xinhua ha diffuso un breve comunicato che recita "la Cina è riuscita a lanciare un veicolo spaziale sperimentale riutilizzabile tramite un razzo spaziale Lunga Marcia 2F dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina sabato. Il veicolo spaziale sperimentale condurrà la verifica tecnologica per i veicoli spaziali riutilizzabili, fornendo supporto tecnico per l'uso pacifico dello Spazio".

Le prime indicazioni mostrerebbero che spazioplano Shenlong e stadio superiore del razzo spaziale siano su un'orbita di 344 x 590 km con inclinazione di 50°. Difficilmente in futuro verranno rilasciate ulteriori informazioni ufficialmente, se non quando la missione sarà terminata. Tra le opzioni possibili dei test svolti in orbita ci sono sistemi di allerta missilistica, prove legate alla produzione di energia attraverso pannelli solari, rilascio di carichi utili secondari (Cubesat e Nanosat) e altro ancora.