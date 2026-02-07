Elon Musk ora guarda alla Luna: SpaceX punta a un allunaggio senza equipaggio di Starship nel 2027

Sembra che SpaceX stia tornando a interessarsi alla Luna lasciando da parte Marte (almeno per il momento). La società di Elon Musk si starebbe focalizzando sul completare la versione di Starship che sarà utilizzata come lander lunare.

Nella prima metà dello scorso anno Elon Musk sembrava fortemente interessato a lanciare una missione senza equipaggio verso Marte nella prima finestra utile possibile (quest'anno). Per quanto Starship sia ancora lontana dall'operatività e con lo sviluppo che non sembra procedere al ritmo sperato, SpaceX ora sembra indirizzata più verso la Luna rispetto al Pianeta Rosso, supportando in questo modo il programma Artemis della NASA (la missione Artemis II potrebbe essere lanciata a inizio marzo).

A scrivere di questa nuova roadmap è il Wall Street Journal in un articolo pubblicato nelle scorse ore. Stando alle informazioni diffuse dalla testata on-line, i piani per Marte sarebbero stati rinviati (così come la collaborazione con l'ASI) per porre maggiore attenzione alla collaborazione con la NASA e riportare così l'essere umano sulla Luna, prima che lo faccia la Cina.

Sia la sforzo di Blue Origin che quello di SpaceX sarebbero stati "catalizzati" da alcuni incontri a porte chiuse con l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, che sarebbe riuscito a motivare le due importanti realtà statunitensi per farle convergere verso un obiettivo comune.

Starship: SpaceX ora punta alla Luna con più decisione

SpaceX avrebbe dichiarato agli investitori privati che "darà priorità alla Luna e tenterà un viaggio su Marte in un secondo momento". Ricordiamo che Starship, in versione modificata, è il lander lunare che dovrebbe essere impiegato per le missioni Artemis III e Artemis IV, portando un carico utile decisamente più grande rispetto alle missioni Apollo ma anche al corrispettivo di Blue Origin.

I piani della società di Elon Musk punterebbero a un allunaggio senza equipaggio di Starship a marzo 2027 così da verificare i sistemi di bordo e garantire il massimo della sicurezza. Un periodo simile era già stato vociferato in passato, puntando però a una missione a giugno del prossimo anno anziché a marzo, come nelle ultime indiscrezioni. Anticipare di alcuni mesi la missione permetterebbe di avere maggiore tempo per preparare Artemis III e quindi rendere più probabile un allunaggio con equipaggio entro la fine del 2028 (che è un obiettivo ambizioso e complesso, ma possibile).

La scelta di posticipare i piani verso Marte potrebbero essere parte della strategia di creare sulla Luna una base permanente che potrebbe essere impiegata, tra gli altri compiti, anche per lanciare satelliti con maggiore semplicità rispetto a quanto fattibile sulla Terra a causa della gravità ridotta.

Musk aveva cercato di convincere il presidente statunitense Trump che Marte rappresentasse un obiettivo prioritario rispetto alla Luna cercando il suo appoggio. Già all'inizio di quest'anno l'idea di raggiungere il Pianeta Rosso sembrava meno probabile per il miliardario che aveva ridimensionato le sue aspettative di far atterrare Starship su Marte in pochi mesi.

Ora sembra che questo piano sia stato ulteriormente posticipato, probabilmente agli anni '30. Lo stesso Musk ha risposto a una discussione su X dove veniva detto che "Elon è determinato a creare fabbriche sulla Luna" scrivendo "o facciamo così sulla Luna o niente" confermando che le indiscrezioni riportate dal WSJ avrebbero un fondo di verità.