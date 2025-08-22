La Space Force ha lanciato lo spazioplano militare Boeing X-37B con un razzo Falcon 9 di SpaceX

Alle 5:50 di oggi (ora italiana) è decollato dal Kennedy Space Center in florida un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX per la missione USSF-36 che ha portato in orbita lo spazioplano militare segreto Boeing X-37B per la sua nuova missione. Questo spazioplano di piccole dimensioni e senza equipaggio può restare in orbita per mesi prima di rientrare sulla pista di atterraggio, come abbiamo potuto vedere durante l'OTV-7 (durata 434 giorni).

Watch Falcon 9 launch the USSF-36 mission to orbit https://t.co/7w2HkqTjsh — SpaceX (@SpaceX) August 20, 2025

Secondo quanto riportato, questo è il veicolo 1 dei due Boeing X-37B operativi che svolgerà l'OTV-8 (Orbital Test Vehicle). Secondo la Space Force statunitense tra le prove che verranno eseguite in orbita ci saranno dimostrazioni tecnologiche di comunicazione laser intersatellite ad alta larghezza di banda. Le prove di scambio di informazioni via laser potrebbero avvenire con i satelliti Starshield, costellazione realizzata in collaborazione tra SpaceX e Northrop Grumman che offre diverse funzionalità, comprese quelle di comunicazione in orbita bassa terrestre.

La migliore navigazione spaziale sarà eseguita utilizzando il sensore inerziale quantistico più performante nello Spazio e che non necessita di utilizzare i satelliti GPS. Questo permette di non risentire di azioni ostili di jamming del segnale di posizionamento.

Rispetto a OTV-7, questa missione non prevede un'orbita altamente ellittica ma rimarrà in orbita bassa terrestre a circa 500 km di quota e 49,5° di inclinazione grazie al Falcon 9 con primo stadio con codice B1092-6. Lo spazioplano Boeing X-37B è stato lanciato per la prima volta nel 2010 e ha accumulato oltre 4200 giorni in orbita complessivamente (suddivisi tra le due unità).

Essendo un progetto militare non ci sono informazioni complete sulla durata complessiva della missione, l'effettiva orbita e altri test che saranno svolti nello Spazio. Anche la Cina ha visto le potenzialità di un progetto di questo tipo (meno costoso e più facile da gestire di un corrispettivo dello Space Shuttle) sviluppando a sua volta lo spazioplano militare segreto Shenlong, lanciato in precedenza in altre missioni e attualmente non in orbita.