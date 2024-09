L'ONU propone un piano internazionale per la regolamentazione dell'IA, tra cooperazione e competizione

L'Organizzazione per le Nazioni Unite ha pubblicato nei giorni scorsi il rapporto "Governing AI for Humainty"che delinea una proposta per la supervisione del primo sforzo globale per il monitoraggio e l'amministrazione dell'intelligenza artificiale.

L'obiettivo di questo documento è l'istituzione di un organismo simile a quello che le Nazioni Unite hanno già creato per affrontare il fenomeno del cambiamento climatico, che sia però ovviamente dedicato alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dell'IA e dei suoi rischi, evidenziando l'importanza dell'esistenza di una base di una base di conoscenze condivise e costantemente aggiornata per informare le decisioni politiche a livello globale.

La rapidissima evoluzione e lo sviluppo degli strumenti di intelligenza artificiale avvenuti nel corso dell'ultimo anno hanno sollevato una serie di preoccupazioni in particolar modo rivolte alla facilità ed efficacia con cui le IA generative riescono ad alimentare la disinformazione, con la creazione di deepfake video e audio che spesso sono ormai impossibili da riconoscere ad occhio nudo. Continua inoltre ad aleggiare lo spettro dell'eliminazione di molti posti di lavoro e anche il timore che l'uso indiscriminato dell'IA porti ad amplificare pregiudizi e bias cognitivi.

Le proposte dell'ONU arrivano proprio in risposta a queste preoccupazioni, cercando di prevenire uno sviluppo incontrollato e con il tentativo di bilanciare opportunità e rischi, come sempre accade quando si affacciano al mondo tecnologie rivoluzionarie e dirompenti che hanno effetti incisivi sulla società.

Il rapporto invita ad avviare un nuovo confronto politico sull'intelligenza artificiale che coinvolga tutti i 193 membri dell'assemblea, allo scopo di agevolare le discussioni approfondite sui rischi potenziali dell'IA e concordare azioni comuni per mitigarli, promuovendo al contempo un approccio inclusivo allo sviluppo e all'utilizzo di questa tecnologia. In particolare è proprio l'aspetto dell'inclusività che viene sottolineato nel rapporto, con raccomandazioni esplicite a creare un contesto in cui i paesi del Sud del mondo possano raccogliere i benefici dell'IA e partecipare attivamente al dialogo sullo sviluppo di un quadro politico globale. In tal senso il Global Digital Compact dell'ONU, il piano esistente che si pone l'obiettivo di colmare il digital divide tra le nazioni, potrebbe rappresentare una via per attuare alcune delle raccomandazioni.

Si tratta di raccomandazioni permeate da concretezza, ad esempio suggerendo l'istituzione di un fondo dedicato all'IA per sostenere progetti nelle nazioni in via di sviluppo, la creazione di standard condivisi per l'IA e sistemi di condivisione dei dati, lo sviluppo di risorse formative per assistere le nazioni nella governance dell'IA, la creazione di un ufficio specifico per l'IA all'interno dell'ONU che abbia il compito di coordinare gli sforzi esistenti per raggiungere gli obiettivi delineati.

📣 The final report from the High-level Advisory Body on AI, “Governing AI for Humanity,” is now available! 👉 https://t.co/UGxL9vmbHe



The report presents key recommendations for global AI cooperation and ensuring equitable benefits. 🌐 #AIAdvisoryBody pic.twitter.com/EkcD0aIYCO — United Nations Envoy on Technology (@UNTechEnvoy) September 19, 2024

L'interesse in direzione di un consenso internazionale è già emerso nel corso dei mesi precedenti, quando tutti gli stati membri dell'ONU hanno firmato due risoluzioni che sono state presentate dapprima dagli USA, a marzo, e successivamente dalla Cina, a luglio. Le due risoluzioni sono relativamente generiche, con gli Stati Uniti che invitano allo sviluppo di un'IA che sia "sicura, protetta e affidabile", mentre il paese della Grande Muraglia sostiene un lavoro di cooperazione nello sviluppo e nella diffusione della tecnologia. Certo è che l'intelligenza artificiale rappresenta un tema su cui le due superpotenze si trovano in competizione e pare improbabile che in futuro potrà esserci un accordo su tutti gli aspetti. In tutto ciò giocherà un ruolo anche il blocco europeo, con l'UE che di recente ha mostrato fermezza nel rispetto delle regole relative all'uso di dati sensibili e personali per l'addestramento dei modelli IA. Si tratta e si tratterà quindi di differenze non solo di interesse economico, ma anche culturali, di valori e di diritti.