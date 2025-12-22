L'immagine di Natale del telescopio spaziale James Webb è lo scintillante ammasso Westerlund 2

L'immagine dedicata al mese di dicembre (e al Natale) catturata dal telescopio spaziale James Webb ha come soggetto lo scintillante ammasso stellare Westerlund 2, dove stelle e nuvole di gas creano un'atmosfera sognante.

Nelle scorse settimane le novità legate alle indagini del telescopio spaziale James Webb si sono concentrate su esopianeti particolari, su supernove lontane e su buchi neri dell'Universo primordiale. Per il periodo natalizio ESA, NASA e CSA hanno però voluto regalare un'immagine scintillante e particolarmente bella anche dal punto di vista estetico (oltre ovviamente importante da quello scientifico). Si tratta dell'ammasso stellare Westerlund 2.

Click sull'immagine per ingrandire

Questo ammasso stellare non è stato scoperto dal JWST, ma era già stato osservato in precedenza. Grazie a Webb è però possibile catturare nuovi elementi per comprenderne struttura ed evoluzione nel corso del tempo. La distanza dalla Terra di Westerlund 2 è di circa 20 mila anni luce nella costellazione della Carena e in una zona chiamata Gum 29, con il telescopio che mette in risalto le stelle scintillanti e polveri e gas che le circondano.

Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine di Westerlund 2

L'immagine di Westerlund 2 catturata dal telescopio spaziale James Webb ha impiegato i dati sia di NIRCam (vicino infrarosso) che di MIRI (medio infrarosso). Le dimensioni di questo ammasso stellare sono comprese tra i 6 e i 13 anni luce ospitando migliaia di stelle, alcune sono tra le più calde, luminose e massicce all'interno della Via Lattea.

Il JWST si è concentrato nella zona superiore di Westerlund 2 dove sono presenti giovani stelle massicce che permettono di illuminare la zona circostante. Nella stessa scena si possono notare degli ammassi di gas che prendono una colorazione rosso/arancione. La loro struttura è influenzata dai venti stellari che ne modificano la struttura. Il loro spessore determina la colorazione, come si evidenzia nella parte in cui i gas diventano rosati. Le stelle con i "classici" artefatti a otto punte (sei più evidenti e due più piccole) legati alla struttura degli esagoni dello specchio primario di JWST e al supporto dello specchio secondario, si trovano più vicine al nostro punto di vista.

La stessa zona di cielo ripresa dal telescopio spaziale Hubble

Proprio grazie al telescopio spaziale James Webb è stato possibile rilevare una popolazione di nane brune che si trova all'interno dell'ammasso, comprese alcune con massa intorno alle 10 volte quella di Giove. Lo studio delle diverse tipologie stellari permette, osservano anche i dischi protoplanetari, di capire come si formano gli esopianeti e come evolvono nel corso del tempo.

Come scritto, gli scienziati hanno utilizzato diversi filtri per catturare le differenti lunghezze d'onda. Tra questi troviamo quelli a 1,15 μm, 1,5 μm, 1,62 μm, 1,82 μm, 2,0 μm, 2,5 μm, 2,77 μm, 3,0 μm, 3,35 μm e 4,1 μm per NIRCam ai quali sono stati assegnati i colori blu, ciano, verde, arancione e rosso mentre per MIRI è stato impiegato il filtro 11 μm (assegnando il colore rosso). ESA ha messo a disposizione anche l'immagine ad alta risoluzione di Westerlund 2 ripreso dal telescopio spaziale James Webb, con una dimensione di quasi 100 MB.