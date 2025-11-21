Telescopio spaziale James Webb: rilevato buco nero 570 milioni di anni dopo il Big Bang

Grazie alle potenzialità del telescopio spaziale James Webb è stato possibile rilevare un buco nero supermassiccio che si trova all'interno di una galassia che era già presente appena 570 milioni di anni dopo il Big Bang.

Nelle scorse ore abbiamo scritto di come il telescopio spaziale James Webb abbia aiutato a conoscere la struttura di un sistema Wolf-Rayet che si trova nella Via Lattea. Ma il JWST può guardare molto distante e "indietro nel tempo" rilevando galassie agli albori dell'Universo. Un esempio è la galassia CANUCS-LRD-z8.6 che si è formata appena 570 milioni di anni dopo il Big Bang. All'interno di questo oggetto celeste è presente un buco nero supermassiccio in fase attiva di crescita.

Grazie ai nuovi strumenti scientifici è possibile fare chiarezza su cosa è accaduto dal Big Bang in poi, compresa la formazione di galassie e buchi neri e questa scoperta si ricollega anche ai quasar luminosi che ancora sono rilevabili. Il telescopio spaziale James Webb ha aperto un nuovo mondo tutto da studiare e legato a quelli che sono conosciuti come Little Red Dots (LRD). Piccoli puntini rossi che rappresentano oggetti molto lontani e molto vecchi.

CANUCS-LRD-z8.6 è stata esaminata grazie allo spettrografo a infrarossi (NIRSpec) e, come spiegato da Roberta Tripodi (dell'Università di Lubiana) "questa scoperta è davvero notevole. Abbiamo osservato una galassia da meno di 600 milioni di anni dopo il Big Bang, e non solo ospita un buco nero supermassiccio, ma il buco nero sta crescendo rapidamente - molto più veloce di quanto ci aspetteremmo in una galassia del genere in questo momento iniziale. Questo sfida la nostra comprensione del buco nero e della formazione della galassia nell'Universo primordiale e apre nuove strade di ricerca su come questi oggetti si sono formati".

Le analisi sono state inserite all'interno dello studio dal titolo Extreme properties of a compact and massive accreting black hole host in the first 500 Myr. Secondo quanto riportato, lo spettro mostra evidenze di come il gas della galassia fosse estremamente ionizzato da radiazioni altamente energetiche e che stesse roteando intorno a una zona centrale. Questi dati sono i primi indizi della presenza di un buco nero supermassiccio.

Gli scienziati hanno trovato che il buco nero ha una grande massa considerando l'età dell'Universo nella quale si trova ma che al contempo la galassia CANUCS-LRD-z8.6 non ha molti elementi pesanti, indicando come sia giovane.

Questi dati potrebbero essere un indizio di come i buchi neri supermassicci nell'Universo primordiale crescessero più delle galassie ospite. Le analisi hanno confermato che CANUCS-LRD-z8.6 sia la galassia ospite con la più grande massa attualmente conosciuta in quel periodo temporale. Il suo buco nero è però ancora più massiccio di quanto si aspettavano gli astronomi.

Siamo ancora all'inizio di questo genere di studi. Il prossimo passo sarà impiegare l'Atacama Large Millimetre/submillimetre Array (ALMA) in combinazione con telescopio spaziale James Webb per caratterizzare il gas freddo e la polvere presente nell'oggetto così da migliorare la comprensione della struttura.