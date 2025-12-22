STMicroelectronics e SpaceX proseguono la collaborazione per la connettività di Starlink

La connettività Starlink ha rivoluzionato il modo di comunicare attraverso Internet sfruttando i satelliti, passando da soluzioni grandi in orbita geostazionaria a molti più satelliti (più piccoli) in orbita bassa terrestre, nonostante alcuni problemi. SpaceX è riuscita a realizzare un business di successo che genera profitti e continuerà a espandersi con il tempo, anche grazie all'arrivo di Starship (e della terza generazione dei satelliti).

Negli scorsi giorni STMicroelectronics e SpaceX hanno festeggiato il rinnovo di una partnership decennale che ha permesso a Starlink di diventare quello che è ora. Come scritto dalla società franco-italiana, nel corso degli anni, questa collaborazione ha permesso di realizzare prodotti co-progettati dalle due realtà e che si possono trovare in milioni di terminali Starlink ma anche nei satelliti.

Grazie a STMicroelectronics è stato possibile realizzare un'antenna phased array da inserire in un prodotto consumer a larga diffusione. Grazie all'ottimizzazione della produzione, SpaceX riesce a produrre 20 mila terminali Starlink al giorno da spedire ai clienti in più di 150 nazioni. Questo sodalizio si estenderà anche con l'arrivo della terza generazione di satelliti che avranno prestazioni ancora superiori e saranno importanti anche in vista dei datacenter spaziali.

Gwynne Shotwell (Presidente e COO di SpaceX) "la nostra partnership con STMicroelectronics è stata determinante per consentire la scalabilità e le prestazioni di Starlink. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con ST per fornire le soluzioni di connettività di prossima generazione che rendono la Internet ad alta velocità disponibile per più persone, contribuendo a migliorare l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le opportunità di business in luoghi che non hanno mai avuto Internet affidabile prima".

Sempre secondo quanto riportato da STMicroelectronics, i prodotti Starlink sono co-progettati grazie agli ingegneri che lavorano in Francia e Italia e poi prodotti in stabilimenti che si trovano in Francia per poi essere confezionati a Malta e Malesia. Fondamentale è l'impiego della tecnologia BiCMOS (Bipolar Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Grazie a questa tecnica di produzione dedicata ai circuiti integrati possono essere utilizzati transistor bipolari (BJT) e i transistor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) sullo stesso chip.