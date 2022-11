L'audio come esperienza 3D... in auto, grazie ai nuovi pannelli di LG

LG Display ha sviluppato una nuova tecnologia di altoparlanti "invisibili" per veicoli che utilizza un pannello vibrante delle dimensioni estremamente ridotte per riprodurre effetti audio. Sviluppato con una "società audio globale" - di cui non è stato ancora rivelato il nome - dovrebbe essere disponibile già il prossimo anno.

La Thin Actuator Sound Solution dell'azienda sudcoreana è stata presentata come l'alternativa qualitativamente migliore, più leggera e meno ingombrante, ai tradizionali sistemi di altoparlanti montati sui mezzi a quattro ruote. A differenza di questi ultimi, che utilizzano componenti pesanti come bobine, coni e magneti, la soluzione audio Thin Actuator si avvale della tecnologia per creare trasduttori a pellicola di LG Display per generare suoni facendo vibrare i pannelli del display e vari materiali all'interno del veicolo.

Secondo la società, gli effetti audio di Thin Actuator si tradurranno in una "ricca esperienza sonora 3D immersiva"

Il pannello ha uno spessore di 2,5 mm (circa due monete impilate) e misura 150 mm x 90 mm, dimensioni che ne consentono l'installazione in posizioni non convenzionali come cruscotto, tettuccio, montante e poggiatesta. In questo modo si può fare a meno delle griglie degli altoparlanti, guadagnando spazio libero senza rinunciare alla qualità audio.

Infine, LG Display ha dichiarato di non utilizzare terre rare, come il neodimio (Nd), normalmente impiegato negli altoparlanti convenzionali, aumentando la sostenibilità del suo prodotto.

La Thin Actuator Sound Solution ha ricevuto il CES 2023 Innovation Award (categoria "In-Vehicle Entertainment & Safety") dalla Consumer Technology Association in riconoscimento della sua efficienza in termini di spazio, innovazione del design, innovazione dell'esperienza sonora ed eco-compatibilità.

"Abbiamo trasformato l'altoparlante convenzionalmente pesante e ingombrante in una soluzione audio 'invisibile' di alta qualità utilizzando la nostra tecnologia all'avanguardia per dare risalto allo spazio, al design e ai fattori ecologici e fornire un'esperienza sonora di livello superiore come mai prima d'ora." Ha affermato Yeo Chun-ho, vicepresidente e capo della divisione Business Development di LG Display.