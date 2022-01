Iniziate le procedure per l'allineamento degli specchi del telescopio spaziale James Webb

Dopo che il telescopio spaziale James Webb è stato completamente aperto nella configurazione finale l'8 gennaio 2022, il suo viaggio sta continuando. Non siamo alla fine delle difficoltà per il team che ne sta seguendo le operazioni dopo il lancio del 25 dicembre e, anzi, ora inizierà una nuova fase critica che riguarda gli strumenti installati a bordo.

Come annunciato sul blog ufficiale della NASA, il JWST sta iniziando in queste ore le operazioni preliminari che porteranno all'allineamento degli specchi. Questi comprendono i 18 segmenti dello specchio iniziale, lo specchio secondario e quello terziario. Si tratta di operazioni complesse con una precisione elevatissima, da eseguire mentre il telescopio si trova a oltre un milione di chilometri dalla Terra.

Telescopio spaziale James Webb: iniziato l'allineamento degli specchi

Come sappiamo, durante il lancio il telescopio era ripiegato in una configurazione sicura. Questo gli ha permesso di essere inserito all'interno dei fairing dell'Ariane 5 e di resistere alle sollecitazioni del lancio. Questo ha compreso per esempio ripiegare il treppiede dello specchio secondario, ripiegare la schermatura solare inferiore e ripiegare in tre parti lo specchio primario.

Il telescopio spaziale James Webb ha ricevuto il comando per attivare i 126 attuatori per la configurazione dello specchio primario e i 6 che comandano lo specchio secondario. Anche lo specchio deputato alla stabilizzazione dell'immagine è stato testato e non sono stati riscontrati problemi. Lo scopo è di verificare che tutti funzionino correttamente. I 18 segmenti dello specchio primario erano in una posizione tale da ridurre i rischi di danni durante il lancio. Questa però non è adatta alle osservazioni.

Per passare dalla configurazione di lancio a quella per iniziare l'allineamento dei singoli segmenti dello specchio principale del telescopio spaziale James Webb ci vorranno dieci giorni. Se tutto andrà come previsto, ci saranno poi altri tre mesi per allineare i segmenti singolarmente così da arrivare a creare un unico specchio da 6,6 metri di diametro.

Nel frattempo il JWST sta continuando il suo viaggio per arrivare in orbita intorno al punto L2 (di Lagrange). Attualmente si trova a 1,222 milioni di chilometri dalla Terra e mancano circa 224 mila chilometri all'inserzione nell'orbita halo. La velocità sta lentamente decrescendo e ora è pari a 0,31 km/s. Le temperature sul lato caldo sono pari a 54°C e 11°C mentre su quello freddo toccano i -193°C e -200°C. Nelle prossime settimane inizieranno anche le operazioni per raffreddare la strumentazione, in particolare MIRI che lavorerà a 7K.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !