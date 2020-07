Il profumo NASA dell'odore dello spazio è realtà, e può essere comprato da chiunque

Difficilmente a noi comuni mortali potrà capitare di sentire l'odore nello spazio, soprattutto a chi non è disposto a spendere centinaia di migliaia di euro per raggiungerlo. Tuttavia chi vuole assaporarlo potrà farlo molto presto, grazie a una campagna Kickstarter che ha subito avuto un deciso successo. Stiamo parlando di Eau de Space, un profumo che promette di emulare correttamente quello che è l'odore dello spazio, sia con finalità educative che per piacere personale.

Il profumo che imita l'odore dello spazio è stato sviluppato oltre un decennio fa dalla NASA, all'interno di un progetto che potrebbe sembrare ilare ma che in realtà era piuttosto serio. L'obiettivo era quello di dare agli astronauti un assaggio del cosmo prima che lasciassero l'atmosfera terrestre, in modo che ne fossero consapevoli prima di partire e potessero abituarsi all'esperienza. Adesso quel progetto è una realtà commerciale, e può essere assaporato da chiunque.

La società Eau de Space è riuscita ad avere tutti i permessi per commercializzare il profumo della NASA, ed è possibile ordinarne una bottiglietta (o fino a 10) che verrà recapitata al proprio domicilio o presso l'indirizzo di un istituto scolastico. In un video condiviso dal produttore, l'astronauta della NASA Tony Antonelli afferma che lo spazio ha un odore "forte e unico", differente da qualsiasi cosa abbia mai sentito sulla Terra. Ma come si potrebbe descrivere l'odore dello spazio?

Secondo alcuni astronauti lo spazio ha un odore simile a "una bistecca scottata, lamponi e rum", quindi affumicato e amaro. La NASA ha lavorato sul profumo per oltre un decennio, ma non ha potuto mai commercializzarlo perché intrappolata dietro burocrazia e divieti. Eau de Space ha messo le mani sulla ricetta e, grazie a "determinazione, grinta, molta fortuna e un paio di richieste Freedom of Information Act (FOIA)" è riuscito a mettere il profumo a disposizione di tutti.

Questa è la prima volta che il grande pubblico avrà la possibilità di provare l'odore dello spazio. Prezzo? 29 dollari per una singola bottiglia di Eau de Space, con una seconda bottiglietta che verrà donata a un programma educativo STEM K-12. Sono previsti inoltre lievi sconti sull'acquisto, ma attenzione: il profumo non verrà prodotto in serie dopo la campagna Kickstarter, quindi se volete sentire l'odore dello spazio vi conviene affrettarvi all'acquisto subito!