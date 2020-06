Il Coronavirus abbassa i prezzi anche dei pannelli fotovoltaici cinesi: nuovo rilancio del settore?

Se la domanda aumenta i prezzi salgono, se la domanda cala i prezzi scendono... una regola base che in tutto il mondo detta l'andamento dei mercati praticamente in qualunque settore e, con il periodo di stop per via della pandemia da Coronavirus, in molti ambiti si sono dovuti ritoccare a ribasso i prezzi dei beni come ad esempio avvenuto con il petrolio e suoi derivati.

Dalla Cina arrivano notizie anche per quanto riguarda il mercato dei pannelli fotovoltaici, il paese infatti copre circa il 70 % dell'intero mercato mondiale di produzione dei moduli e, con un netto calo dell'installazione di impianti o più genericamente del settore edile, ciò ha portato ad una netta diminuzione della domanda con le aziende produttrici orientali costrette ad un significativo ritocco a ribasso dei prezzi.





Curioso impianto fotovoltaico realizzato in Cina da Panda Green Energy insieme al WWF

Robin Xiao, analista di CMB International Securities, ha dichiarato per quanto riguarda il settore dei pannelli solari cinesi:

"Il coronavirus ha aggiunto incertezze alla domanda, soprattutto per mercati fuori dalla Cina. I prezzi sono ancora sotto una certa pressione. Ma se il mondo si sta gradualmente riprendendo dall'epidemia dal quarto trimestre, i prezzi più convenienti potrebbero aumentare significativamente la competitività del fotovoltaico"

Una notizia che potrebbe offrire una nuova rivoluzione del settore e portare anche le altre aziende di tutto il mondo a ribassare i prezzi dei propri moduli fotovoltaici incentivando ulteriormente la realizzazione di impianti con il vantaggio ultimo di aumentare la produzione di energia elettrica da fonte solare.