Il cerotto digitale di Menarini permette di monitorare costantemente la glicemia

Il diabete è una malattia molto pericolosa, che interessa tantissime persone nel mondo e per cui bisogna tenersi sempre monitorati. Con l'utilizzo del glucometro tradizionale i pazienti devono pungere il dito e prelevare una goccia di sangue fino a dieci volte al giorno e, in alcuni casi, anche di notte.

È quindi decisamente interessante GlucoMen Day CGM, un cerotto digitale messo a punto da Menarini Diagnostics in grado di tenere sotto controllo la glicemia e mostrare i risultati direttamente sullo smartphone. Insomma, misurare la glicemia più volte al giorno, per molti diabetici, non sarà più necessario.

GlucoMen Day è indossabile per quindici giorni di fila e chi lo usa può visualizzare il suo andamento glicemico in ogni momento della giornata direttamente dall'app istallata sul suo smartphone. Il diabetico può anche impostare anche degli avvisi a seconda delle esigenze personali che lo aiutano a monitorare i valori quando superano i limiti di sicurezza.

Le statistiche e i grafici riportati sull'app possono essere condivisi in tempo reale e consentire al medico curante di monitorare la persona a distanza, personalizzando la terapia e adattandola alle specifiche esigenze. "La condivisione immediata contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi clinici, consentendo un risparmio di energie e tempo, riducendo gli spostamenti e favorendo una maggiore consapevolezza del paziente sempre più invogliato a gestire attivamente la propria salute", afferma Menarini.

GlucoMen Day è anche un sistema ecofriendly: tutti i suoi componenti possono essere usati consecutivamente per almeno cinque anni. Il sistema è disponibile da subito in tutta Europa, attraverso le filiali del Gruppo e con la rete Export nei territori non coperti direttamente dalle filiali Menarini Diagnostics.