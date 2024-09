Fine delle operazioni per il satellite Copernicus Sentinel-1B, rientrerà nell'atmosfera tra circa 24 anni

Lanciato il 25 aprile 2016, il satellite europeo per l'osservazione terrestre Sentinel-1B si è unito per un lungo periodo al suo omologo Sentinel-1A. La coppia di satelliti ha raccolto moltissimi dati disponibili a ricercatori, agenzie, società ed altri utenti così da monitorare diversi parametri della superficie terrestre. Tra le possibilità offerte da Sentinel-1B c'era la capacità di di mappare il ghiaccio superficiale, monitoraggio degli iceberg, rilevazione delle modifiche ai ghiacciai, delle deformazioni del terreno a causa di subsidenza, terremoti e vulcani, gestione dell’acqua e del suolo ma anche come indirizzare correttamente aiuti umanitari di diversi contesti (come le catastrofi naturali).

All'inizio di settembre è stato lanciato il satellite Copernicus Sentinel-2C mentre l'ESA ha annunciato negli scorsi giorni che Sentinel-1B è giunto definitivamente alla fine della sua vita operativa e rientrerà nell'atmosfera nei prossimi anni. Le operazioni sono state pianificate sono state pensate per ridurre la problematica dei detriti spaziali e liberare l'orbita per i satelliti Sentinel-1C e Sentinel-1D. Attualmente la missione Sentinel-1 è quindi affidata solamente all'unità A, ancora operativa.

Il satellite Sentinel-1B aveva subito un guasto al sistema di alimentazione del radar ad apertura sintetica il 23 dicembre 2021 non permettendo più di acquisire i dati. I partner industriali e l'ESA hanno cercato per molto tempo di ripristinare l'unità, senza però avere successo. La fine della fase operativa è quindi stata annunciata all'inizio di agosto 2022.

Pur non acquisendo più dati con il SAR, il satellite riusciva a essere manovrabile. I controllori di volo hanno iniziato ad abbassare l'orbita negli scorsi mesi, convalidando anche manovre orbitali per le future modifiche di quota. Si è passati così da 703 km, a 678 km fino a 580 km, quando il satellite è stato reso passivo, scaricando completamente l'energia rimasta e impedendo che i sistemi si potessero riattivare automaticamente.

L'ultimo segnale è stato inviato il 12 settembre 2024 per poi spegnersi completamente. Attualmente il satellite Sentinel-1B non è quindi più controllabile attivamente da nessuno. Le reti di monitoraggio dei detriti spaziali conoscono la posizione del satellite (anche a causa delle sue dimensioni) e quindi i suoi movimenti potranno essere tracciati con precisione. Il satellite rientrerà nell'atmosfera in circa 24 anni ma potrebbe esserci una certa imprecisione a causa della densità dell'atmosfera e dell'attività solare.