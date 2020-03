Ecopneus, un asfalto realizzato con pneumatici riciclati, un aiuto per strade più ecostenibile?

Al giorno d'oggi molta attenzione è concentrata sull'inquinamento prodotto dai mezzi di trasposto ma nella quasi totalità dei casi vengono presi in considerazione solo gli aspetti nocivi provenienti dall'utilizzo di combustibili fossili.

Però intorno ai veicoli che usiamo c'è tutto un mondo di componenti ed accessori che creano, in maniera diretta o indiretta, danni che potrebbero risultare più gravi di quelli generati dai gas di scarico.

Tra gli elementi che generano maggior impatto ambientale sono sicuramente gli pneumatici, componenti indispensabili per circolare ma che con la loro usura disperdono materiale sulle strane ed in ultimo, una volta usurati, costituiscono uno scarto difficilmente riciclabile.

Un progetto pilota per ovviare a tale problema è stato presentato in Sardegna, per l'asfaltazione di via Roma nel comune di Olbia, grazie ad una collaborazione tra il comune sardo e Ecopneus.

Un progetto che ha visto l'utilizzo di PFU (Pneumatici Fuori Uso), in abbinamento al comune asfalto, e che ha interessato circa 8000 metri quadrati: il composto definito "asfalto modificato con polverino di gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso", risulta un materiale che secondo Ecopneus garantirebbe una durata tre volte maggiore del manto, minori costi di manutenzione e soprattutto contribuirebbe anche a contenere i rumori stradali grazie ad una caratteristica fonoassorbente.

Il bilancio finale per questo intervento è il riutilizzo di circa 8 tonnellate di polverino di gomma riciclata dai PFU, fornito dalla Ecoservice di Sant’Antonio di Gallura (SS) equivalenti a circa 1.000 pneumatici.

"L’intervento di Olbia è la concreta testimonianza dell’importanza del corretto recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso. Lo sanno bene anche i cittadini olbiesi che per anni hanno dovuto convivere con due depositi in aree industriali dismesse dove erano abbandonate complessivamente oltre 1.700 tonnellate di PFU e che sono state svuotate grazie a due nostri interventi, nel 2012 e nel 2018. Oggi, parte di quei PFU sono diventati una risorsa per la collettività sotto forma di un asfalto innovativo, sostenibile e dalle eccezionali performance" ha comunica il direttore generale di Ecopneus Giovanni Corbetta.

