Ecco le nuove tute spaziali per andare sulla Luna: la NASA mostra il primo render

Mancano ancora parecchi anni perché la NASA riporti l'umanità sulla superficie lunare, tuttavia una missione così delicata richiede una fase di progettazione lunga e articolata, e una delle cose su cui l'agenzia spaziale è al lavoro in questo momento è la finalizzazione della tuta spaziale con cui gli astronauti riusciranno a compiere le loro escursioni lunari. Ed è di queste ore l'ultimo aggiornamento sull'argomento della NASA.

L'agenzia ha comunicato quali saranno le novità principali della Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU, per dirla in breve), e come la tuta spaziale riuscirà a garantire agli operatori escursioni sicure e comode facilitandone l'esplorazione della superficie. Sul piano estetico non ci sono grossi stravolgimenti rispetto alle tute indossate decenni fa dai primi esploratori lunari, e sono meno le differenze rispetto alle tute che utilizzano gli astronauti della ISS lungo le passeggiate spaziali fuori dalla stazione spaziale.

Ma se viste da fuori non ci sono grandi stavolgimenti, internamente le novità non sono poche, e la NASA sottolinea che saranno proprio le parti interne che faranno la differenza. Le nuove tute infatti garantiranno maggiori comodità e flessibilità per gli astronauti, dando loro la possibilità di compiere diversi movimenti in maniera più fluida. L'equipaggio avrà quindi la possibilità di muoversi più liberamente a piedi, minimizzando quello che viene definito l'effetto del "coniglietto che salta". Chiunque abbia mai visto un video degli astronauti delle missioni Apollo alle prese con le passeggiate lunari sa di cosa stiamo parlando.

Grazie alla maggiore libertà dei movimenti si intende evitare quanto successo ad Harrison Schmidt (GIF sopra), e in generale incidenti durante attività semplici. La camminata a salti era all'epoca quella considerata più naturale ed efficace per spostarsi nell'ambiente a bassa gravità della Luna, tuttavia in generale le energie degli operatori venivano spese in maniera poco efficiente. Con le nuove tute la NASA spera che i movimenti degli astronauti durante le missioni Artemis saranno più naturali e peseranno meno in termini di energie spese.

Prima di andare in missione ogni astronauta avrà una tuta cucita su misura per il proprio corpo, realizzata anche in base alle scansioni effettuate sugli specifici movimenti di ogni operatore. La tuta avrà una natura altamente modulare, e sarà personalizzabile in diverse caratteristiche. Come al solito i sistemi di supporto saranno inscatolati all'interno di una sorta di contenitore alle spalle degli astonauti: l'hardware interno sarà però molto più avanzato rispetto a quello dell'epoca delle missioni Apollo, con sistemi ridondanti che garantiranno piena sicurezza all'astronauta anche se uno o più sistemi si danneggeranno.