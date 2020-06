Due buchi neri si fondono generando radiazione elettromagnetica rilevata per la prima volta

Si torna a parlare ancora di onde gravitazionali, dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'evento chiamato GW190814. Questa volta i ricercatori si sono concentrati ancora una volta sulla fusione di due buchi neri che hanno generato un fenomeno molto particolare.

Una fusione di buchi neri solitamente non emette radiazione rilevabile con i "classici" telescopi (mentre vengono generate onde gravitazionali rilevabili con LIGO e Virgo). In passato sono state fatte alcune speculazioni su come potrebbero essere rilevati con altri strumenti, ma solo in questi giorni è emersa una possibilità concreta.

Ricostruzione artistica dell'evento raccontato nella notizia

La conferma di un'ipotesi sulla fusione di buchi neri

Il merito è dei ricercatori dello Zwicky Transient Facility del Caltech che hanno utilizzato l'Osservatorio Palomar nella zona di San Diego per la loro scoperta. Anche se non c'è ancora una conferma definitiva, questa potrebbe essere la prima fusione di buchi neri ad aver emesso radiazione elettromagnetica visibile.

L'evento S190521g risale al 21 Maggio 2019 quando LIGO e Virgo hanno rilevato delle onde gravitazionali. Quando questo accade, la rete di telescopi e ricercatori si attiva per cercare cosa ha effettivamente generato il fenomeno, compreso l'Osservatorio Palomar con ZTF.

Secondo quanto ipotizzato, un sistema binario di buchi neri con masse simili (di 12 masse solari) stava ruotando intorno a un terzo buco nero supermassivo (milioni di masse solari) a sua volta circondato da un disco di accrescimento.

In questo caos cosmico (nella zona sono presenti anche stelle attive e stelle non più attive), i due buchi neri più piccoli si sono fusi formando un nuovo buco nero più grande che potrebbe aver attraversato il disco di accrescimento del buco nero supermassivo, generando un'emissione elettromagnetica rilevabile.

Non sarebbe quindi stata la fusione ad aver generato il bagliore ma la sua interazione con il disco di accrescimento di un altro buco nero. La fusione è però stata necessaria per la generazione delle onde gravitazionali che hanno permesso la rilevazione da parte di LIGO e Virgo.

Questo nuovo evento è stato al centro di uno studio pubblicato su Physical Review Letters dal titolo di Candidate Electromagnetic Counterpart to the Binary Black Hole Merger Gravitational-Wave Event S190521g. Ora si stanno aspettando ulteriori conferme per quello che potrebbe essere un nuovo tassello nella conoscenza dell'Universo e di fenomeni estremi che coinvolgono i buchi neri.