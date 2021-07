Dubai, i droni creano temporali artificiali contro il caldo torrido

Non sembra fermarsi l'ondata di caldo torrido con picchi fino a 50 gradi centigradi che sta colpendo le città degli Emirati Arabi. La situazione ambientale e climatica sta creando parecchi danni, dalle disastrose alluvioni che stanno colpendo l'Europa fino alla forte siccità, come nel caso di Dubai.

In questo caso la tecnologia può essere di grande aiuto. Infatti, negli Emirati Arabi, dato che le precipitazioni sono pressoché inesistenti, si è deciso di creare la pioggia artificialmente. Si tratta del fenomeno del cloud seeding, ovvero 'inseminazione delle nuvole'. Nel dettaglio, la pioggia viene creata utilizzando dei droni che rilasciano scariche elettriche nelle nuvole. L'idea è che l'impulso elettrico aiuti a raggruppare le gocce d'acqua e altre particelle (rendendole così più pesanti) per creare nuvole nuove e più grandi che hanno effettivamente la possibilità di generare precipitazioni. La tecnologia esiste da una decina di anni ed è già stata sperimentata in in Russia, Cina e negli Stati Uniti. Questi speciali droni rilasciano nelle nuvole sostanze come ioduro d'argento e altre particelle cristalline che hanno una struttura simile al ghiaccio.

In questi giorni, nelle città degli Emirati Arabi si stanno abbattendo potenti temporali con forti raffiche di vento tanto da esser stato emanato un avviso di criticità idrogeologica. Già in primavera, il governo degli Emirati Arabi ha sperimentato nuove tecnologie utilizzando sostanze naturali per aumentare le precipitazioni tramite l'utilizzo di droni.

Su Twitter, il National Center of Meteorology (NCM) ha affermato che la maggior parte delle precipitazioni fuori stagione negli Emirati Arabi sono frutto del cloud seeding. Effettivamente le operazioni di semina delle nuvole hanno portato a un aumento di piogge che va dal 15 al 35%, considerando che la piovosità media nel Paese è di circa 42 millimetri all'anno, estremamente bassa.

