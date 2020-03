Canon si mette al lavoro per realizzare test per il COVID-19

La "guerra" al nuovo Coronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2) passa anche da Canon. Il produttore è conosciuto da molti per la parte di imaging e in particolare per fotocamere, lenti e stampanti, ma questa non è l'unica divisione che compone il colosso nipponico.

Canon Medical, come intuibile dal nome, è la parte dedicata al settore sanitario e in queste ore ha annunciato l'inizio dello sviluppo di test genetici "rapidi" dedicati al nuovo COVID-19. La società si impegnerà a sviluppare una serie di metodi diagnostici specifici per il nuovo Coronavirus in collaborazione con la Japan Agency for Medical Research and Development.

Nel comunicato si legge come Canon Medical sia stata selezionata al programma in collaborazione con l'Università di Nagasaki. In passato sempre la stessa divisione aveva realizzato dei kit rapidi dedicati all'Ebola (utilizzati in Guinea e in Congo) oltre al test Genelyzer KIT che invece è servito nella lotta contro il virus Zika.

Secondo quanto riportato da Canon Medical, il nuovo test genetico "rapido" per COVID-19 si basa sul metodica chiamata LAMP (acronimo di Loop-mediated isothermal amplification e in particolare in questo caso RT-LAMP considerando che si tratta di un virus a RNA).

A differenza di una "classica" RT-PCR dove devono essere eseguite una serie di modifiche alla temperatura di reazione, nel caso della metodica LAMP, questo può avvenire a temperatura costante. Si tratta quindi della possibilità di semplificare le strumentazione e di rendere meno costosa (e più disponibile) la rilevazione del virus SARS-CoV-2.

Il test non è ancora disponibile per la vendita ma potrebbe arrivare presto in commercio permettendo così di semplificare il contenimento del COVID-19 a livello globale.