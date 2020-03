Bill Gates: "si può uscire dall'emergenza COVID-19 in 6-10 settimane, a patto di rispettare isolamento e quarantene"

Diamo per scontato che Bill Gates sia un personaggio ormai noto anche ai non appassionati di tecnologia; restando alla sua opera degli ultimi anni spicca sicuramente quella di filantropo, poiché insieme alla moglie e a miliardi di Dollari è impegnato nell'assistenza ai bisognosi e a una lunga serie di opere benefiche (un esempio: Coronavirus: la Bill and Melinda Gates Foundation prepara kit per il test a domicilio). Si è parlato negli scorsi giorni dell'ipotetica profezia lanciata nel lontano 2015 proprio da Bill Gates, quando disse che il pericolo per l'umanità sarebbe arrivato con enorme probabilità non da una guerra ma da una pandemia.



Bill Gates

Credits: World Economic Forum from Cologny, Switzerland / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Diciamo ipotetica per un motivo preciso: Bill Gates non è un indovino ma uomo di scienza a 360 gradi; da molti anni fra le sue opere benefiche trovano enorme spazio quelle legate alla salute delle persone un po' in tutto il mondo, motivo per cui le sue erano parole legate alla logica e alla probabilità, almeno per chi affronta certi problemi quotidianamente e non solo in caso di emergenza.

Su una discussione in Reddit, giunta ora a migliaia di post, Bill Gates mette a disposizione la sua esperienza per sensibilizzare la gente sulla necessità di rispettare isolamento e quarantene. Con un senso civico diffuso è possibile assistere ad un allentamento delle norme di contenimento in circa 6-10 settimane, a patto però che tutti facciano la loro parte. Se a noi italiani queste parole sembrano scontate, salvo il tempo azzardato in caso di totale rispetto delle norme, non lo sono affatto per tutti i Paesi che stanno vivendo con un po' di ritardo quello che è già successo da noi. Servirà inoltre tenere la guardia alta al primo allentamento delle restrizioni, per evitare una seconda ondata.

Tutti ma proprio tutti gli Stati si sono mossi con ritardo, adottando per giunta soluzioni differenti e più o meno restrittive. Bill Gates ha elogiato chi ha optato per la linea "dura", pur consapevole che nei paesi ricchi e occidentali i tempi potrebbero allungarsi. Sebbene preoccupato per l'economia, non ha nascosto che la sua preoccupazione più grande è rivolta alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dove non ci sono certo le strutture sanitarie dei paesi ricchi e dove è anche difficile, se non impossibile, coordinare isolamenti e quarantene, fosse anche per problemi di comunicazione.

Bill Gates ribadisce più volte che è necessario tenere il più possibile la gente a distanza e fare tamponi (cosa scontata per noi, meglio ribadirlo, molto meno in UK e USA dove secondo il filantropo c'è ancora molta confusione), e pensare in futuro se è un bene continuare a spendere molto più denaro in armamenti rispetto a quelli per la salute (meglio se pubblica). Perché se è vero che considera il COVID-19 una pandemia che accade una volta in un secolo, è anche vero che una struttura sanitaria più forte e reattiva può contenere o prevenire che tutto questo succeda di nuovo.