ASI rilascia nuovi scatti del Cubesat italiano ArgoMoon di Argotec

Dopo il lancio del 16 novembre e le ultime novità annunciate nelle scorse ore, sono arrivate anche le nuove immagini del Cubesat ArgoMoon, l'unico dei dieci presenti a bordo di NASA SLS all'interno dell'Orion Stage Adapter, di produzione italiana ed europea. Dopo il successo di LICIACube utilizzato per la missione DART, questo secondo modello si sta dimostrando affidabile nell'eseguire i suoi compiti.

In generale l'utilizzo di Cubesat (solitamente utilizzati in missioni in LEO, orbita bassa terrestre) nel prossimo futuro potrebbe ampliarsi ulteriormente allo Spazio profondo riducendo da un lato i costi operativi e le difficoltà di sviluppo, dall'altro dando comunque un contributo scientifico elevato. ASI (agenzia spaziale italiana) aveva già pubblicato le prime immagini catturate dal Cubesat italiano dopo il rilascio, ma si trattava di immagini utilizzate per la calibrazione degli strumenti. Ora invece possiamo ammirare la Luna da una distanza decisamente inferiore.

Le nuove immagini del Cubesat italiano ArgoMoon

Secondo quanto riportato ufficialmente da ASI, la prima immagine del nuovo "pacchetto" è stata scattata il 19 novembre e mostra quello che è il lato situato a ovest sulla Luna e che segna la separazione ideale tra quello visibile dalla Terra e quello che è nascosto. In particolare si possono riconoscere le zone chiamate Oceanus Procellarum (destra) e il Mare Orientale (centro). Al momento dello scatto, la Luna si trovava a 170 mila km da ArgoMoon mentre la Terra era distante 350 mila km.

Le altre immagini invece sono state scattate successivamente, il 21 novembre, e mostrano invece il lato nascosto della Luna. In questo caso sono riconoscibili il Jackson Crater e il Mare Orientale. Non si tratta delle prime immagini in assoluto del lato nascosto della Luna ma sono le prime immagini catturate da un Cubesat italiano di quella zona. Un successo importante sia per ASI che per Argotec che può mostrare così la solidità della propria architettura.

Ricordiamo che ArgoMoon (ma anche LICIACube che condivide molte caratteristiche) ha una dimensione di 20 x 30 x 10 cm mentre la massa si assesta sui 14 kg. Il suo scopo era quello di catturare immagini di NASA SLS in momenti significativi delle operazioni di lancio mentre successivamente eseguirà una serie di manovre per continuare la sua missione della durata di 6 mesi con un'orbita eliocentrica. Insieme a LICIACube validerà anche la piattaforma hardware e software per ambienti diversi da quelli LEO.

