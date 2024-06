Ariane 6: il lancio inaugurale del razzo spaziale europeo è fissato per il 9 luglio

Recentemente abbiamo scritto della prova (effettuata con successo) del motore modificato per il razzo spaziale Vega C, che tornerà a volare entro la fine del 2024, secondo i programmi. Ben più importante è stato però l'annuncio degli scorsi giorni con la data ufficiale del lancio inaugurale del razzo spaziale Ariane 6, che rappresenta il sostituto di Ariane 5 e che porterà di nuovo l'ESA ad avere un vettore pesante per diverse tipologie di missioni.

Secondo quanto riportato dall'ESA e dai suoi partner commerciali, il primo lancio del razzo spaziale Ariane 6 è attualmente programmato per il 9 luglio dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese. Si tratterà di un momento importante per l'Europa che potrà tornare a essere meno dipendente dagli Stati Uniti per lanciare i satelliti e potendo anche iniziare a rispettare i contratti firmati con altre società (per esempio Amazon per Project Kuiper).

L'annuncio è stato fatto da Josef Aschbacher (direttore generale dell'ESA) durante l'ILA Air Show di Berlino. Insieme ad Aschbacher erano presenti anche il Martin Sion (CEO di ArianeGroup), Philippe Baptiste (CEO del CNES) e Stéphane Israàl (CEO di Arianespace).

Saranno due le versioni di Ariane 6 disponibili. Quella con due booster laterali (62) e quella con quattro booster laterali (64). Il razzo spaziale utilizza sia per il primo che per il secondo stadio idrogeno e ossigeno liquidi a temperature criogeniche. Le sue dimensioni sono pari a 56 metri o 62 metri in altezza e 5,4 metri di diametro. Due saranno le tipologie di fairing disponibili che potranno così adattarsi al carico utile al loro interno.

Le prestazioni indicano la possibilità di portare un carico utile in orbita GTO (orbita di trasferimento geostazionaria) fino a 4,5 tonnellate con due booster e fino a 11,5 tonnellate con quattro booster. Al decollo la massa sarà pari rispettivamente a 540 tonnellate e 870 tonnellate con una spinta complessiva di 8400 kN o 15400 kN. Ogni booster, con propellente allo stato solido, ha una spinta di 3500 kN mentre il motore Vulcain 2.1 dello stadio superiore ha una spinta di 1370 kN (nel vuoto).