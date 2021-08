Aprirà a Milano il primo Museo Nazionale di Arte Digitale al mondo

Il primo Museo Nazionale di Arte Digitale al mondo aprirà le sue porte in Italia, precisamente nella capitale della modernità, ovvero Milano. La struttura, che prenderà il nome di Museo Nazionale di Arte Digitale (MAD) verrà allestita all'interno dell'ex Albergo Diurno Venezia, struttura sotterranea in stile liberty, già utilizzata per esposizioni temporanee, situata nei meandri di Piazza Orbedan a Porta Venezia.

Sala dell'ex Albergo Diurno Venezia

Per la realizzazione il Governo ha stanziato 6 milioni di euro (forse un po' pochi), che serviranno inizialmente per ristrutturare il complesso costruito ormai un secolo fa. In realtà il Museo Nazionale di Arte Digitale fa parte di un progetto più ampio che comprende atri due spazi culturali a Milano: Il Museo Nazionale della Resistenza (per cui sono stati stanziati 14 milioni) e la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic) per il quale sono stati stanziati ben 100 milioni di euro.

Milano all'avanguardia: si prepara il Museo Nazionale di Arte Digitale

“Un altro passo avanti verso la Milano del futuro. Nell’ex Albergo Diurno di Porta Venezia e negli spazi del MEET nascerà il primo Museo nazionale di Arte Digitale del mondo. Abbiamo colto al volo questa opportunità che ci è stata offerta dal nostro Governo. Non si tratta di riproduzione in digitale di opere d’arte, bensì di opere che nascono direttamente in formato digitale. Io credo molto al progetto. Che, tra l’altro, ci aiuterà a riqualificare un’area centrale ma delicata”, ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala.

Bassins de Lumières, Parigi

Il museo ospiterà vere e proprie opere d'arte digitali e contenuti inediti. Si tratta del primo museo di carattere nazionale che tratta questo tipo di installazioni, e Milano si prepara ad essere un punto di riferimento per la cultura contemporanea. L'arte digitale al giorno d'oggi sta spopolando , soprattutto dopo il fenomeno dei Non Fungible Token (NFT) che hanno creato un nuovo modo di vedere e fare arte. Il museo verrà realizzato entro il 2026.

