Ansaldo Energia, consegnata la turbina GT36 Monte Bianco da 525.000 kg e 760 MW

Ansaldo Energia, azienda italiana con sede a Genova, attiva nel settore energetico e tra i maggiori produttori di centrali elettriche al mondo, ha ultimato e consegnato la sua nuova turbina a gas T36, la più potente e performante mai realizzata in Italia, ottimizzata per offrire un funzionamento flessibile e in grado di raggiungere un rendimento energetico fino al 63%.

La T36, denominata Monte Bianco in quanto top europeo per potenza, è una maxi turbina di classe H dalla mole di 525 tonnellate e 13,4 m di lunghezza per 6,4 m di altezza, destinata a funzionare presso la centrale elettrica a ciclo combinato di Marghera Levante di proprietà della Edison: sarà in grado di generare fino 760 MW di potenza sfruttando sia gas naturale sia idrogeno, in quest'ultimo caso con un apporto massimo del 50% , senza necessità di modificare o adattare l’hardware esistente e senza compromettere in alcun modo le performance.

Per la sua realizzazione sono stati coinvolti 250 fornitori e 40 tra università e centri di ricerca, per un totale di 600 milioni di euro di investimento e una durata del progetto di 7 anni e oltre 3,7 milioni di ore complessive.

La turbina è stata progettata per essere il più possibile flessibile in termini di gestione del carico e operazioni di manutenzione.

Due le modalità operative pensate da Ansaldo Energia: quella Performance Optimised Mode e XL (eXtended Lifetime) Operation Mode, la prima mirata ad offrire prestazioni e rendimento massimi, mentre la seconda consente intervalli di manutenzione più lunghi, riducendo i costi di gestione, un abbinamento pensato per facilitare a 360° la gestione dei carichi di lavoro e tempi morti agli operatori delle centrali a gas.





"Non nascondiamo il nostro orgoglio per il risultato raggiunto per questa turbina che alimenterà abitazioni civili e industrie. Tutte le lavorazioni per la realizzazione di questa turbina si sono svolte in un periodo difficile, a causa del Covid: ciononostante, nella massima sicurezza, il personale di Ansaldo Energia ha lavorato incessantemente per assicurare a Edison la consegna della turbina nei tempi stabiliti. Una macchina davvero performante che per le sue caratteristiche di tecnologia innovativa, alta efficienza abbinata a un’elevata flessibilità operativa rappresenta il nostro miglior biglietto da visita per essere protagonisti della transizione energetica. Abbiamo agito con la consapevolezza del nostro ruolo e trainato un’azienda che coinvolge 15000 persone tra Italia e estero senza mai fermarci, nemmeno ad agosto. Era nostro dovere anche nei confronti del nostro paese avendone la possibilità e un mercato, contribuire alla tenuta dell’economia in un periodo così difficile" ha dichiarato Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia.





"Questa collaborazione unisce l’eccellenza di due realtà storiche dell’industria nazionale e che operano concretamente per lo sviluppo e la sostenibilità del Paese. Noi siamo stati i primi ad avere una centrale con ciclo combinato costruita in Italia. Adesso la stiamo rinnovando grazie alla GT36. Questo è il primo passo. L’impianto sarà funzionante nel 2022 ha commentato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.

La maxi turbina GT36 Monte Bianco è stata imbarcata a Genova lo scorso 10 dicembre 2020 e consegnata la domenica successiva al Porto Marghera dopo aver circumnavigato l'Italia, ora saranno da completare le operazioni di installazione e messa in servizio al fine di poterla avere completamente operativa; per maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare il canale Youtube di Ansaldo Energia o il relativo sito.