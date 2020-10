Alcuni ingegneri hanno creato una spada laser...reale!

Gli ingegneri responsabili del canale YouTube "The Hacksmith" hanno creato una spada laser in stile Star Wars. L'aspetto più interessante è che questa spada laser funziona realmente, ed è in grado di tagliare l'acciaio, esattamente come avviene nei film.

La prima spada laser al mondo con lama retrattile al plasma

Il responsabile del progetto è una figura nota nel mondo di internet, l'ingegnere meccanico James Hobson. Lui ha lasciato il suo lavoro a tempo pieno per perseguire la sua passione di inventore. Con la speranza di ispirare gli altri a fare lo stesso, James documenta le sue innovative creazioni sul suo canale YouTube. Che si tratti di apportare modifiche ai suoi esoscheletri fatti in casa o di creare prototipi funzionali ispirati dai fumetti, dai film o dai videogiochi, James non pone freni alla sua immaginazione.

E adesso si è spinto a creare una vera spada laser, "la prima al mondo con lama retrattile al plasma", dice. L'elsa, infatti, può emettere un flusso di gas propano in stato di liquido compresso, che raggiunge temperature di 4 mila gradi Fahrenheit. Il team ha utilizzato ugelli lamellari che consentono la fuoriuscita di un flusso di gas estremamente concentrato, che crea proprio un raggio al plasma.

Si tratta di ugelli molto particolari, che hanno un costo di circa 4 mila dollari ciascuno, e che vengono usati nell'industria del vetro soffiato. Inoltre, il team di ingegneri usa delle particolari sostanze per modificare il colore della spada laser, che può essere gialla, verde o rossa, a seconda che si voglia emulare Rey, Yoda o Darth Vader.

Per ricreare l'energia emessa dalle spade laser che vediamo nei film, secondo Hobson si avrebbe bisogno della stessa potenza prodotta da una centrale nucleare. Ma queste spade laser si limitano a un più semplice alimentatore esterno, che è stato inserito in uno zaino. Nel video i ragazzi di "The Hacksmith" dimostrano di cosa è capace la loro spada laser!