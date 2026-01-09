28 astronauti cinesi hanno condotto un'esercitazione in una grotta per simulare le future missioni sulla Luna

Nelle scorse settimane 28 astronauti cinesi sono stati impegnati in un'esercitazione all'interno di una grotta naturale per simulare le future missioni sulla Luna. Tra questi erano presenti anche veterani dello Spazio come Ye Guangfu e Tang Hongbo.

La Cina si sta preparando alle missioni lunari con equipaggio (dopo quelle robotiche, di successo). L'obiettivo, come ripetuto più volte, è quello di riuscire a portare due astronauti cinesi sulla Luna entro il 2030, anche se una possibile roadmap indica come periodo di allunaggio il 2029 (con test senza equipaggio nel 2027). Per la preparazione i taikonauti hanno condotto recentemente un'esercitazione in una grotta per sperimentare diverse avversità che potrebbero verificarsi sul satellite naturale.

China is preparing for the Moon... underground. 28 astronauts have just completed the country's first cave training mission in Chongqing. Divided into 4 groups, they spent 6 days/5 nights living in a cave in Wulong to complete tasks of cliff rappelling, mapping, isolation https://t.co/M6dtJV0NOT pic.twitter.com/NzLo8StDT2 — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) January 5, 2026

Stando a quanto riportato dalle agenzie stampa cinesi, l'esercitazione si è svolta a Chongqing e ha visto la partecipazione di ben 28 astronauti cinesi suddivisi in quattro squadre separate con la gestione affidata al taikonauta veterano Ye Guangfu e sotto la guida del CARTC (China Astronaut Research and Training Center). Sono stati diversi gli ambiti toccati dal personale ma si trattava di un'operazione esplicitamente svolta in vista delle missioni cinesi verso la Luna.

Luna: gli astronauti cinesi si esercitano nelle grotte

Le quattro squadre hanno passato sei giorni e cinque notti in una grotta. Guangfu aveva già partecipato nel 2016 alla preparazione congiunta CAVES portata avanti dalle agenzie ESA, CNSA, NASA, Roscosmos e JAXA (Samantha Cristoforetti partecipò invece l'anno seguente a una prova simile, chiamata Pangaea). Sempre Guangfu è stato anche membro delle missioni Shenzhou-13 e Shenzhou-18 avendo così un'attiva esperienza nello Spazio.

La temperatura all'interno della grotta naturale era di 8°C mentre l'umidità sfiorava il 99% rendendo l'ambiente particolarmente complesso da sopportare (considerando anche la mancanza di luce naturale). Gli astronauti cinesi hanno dovuto eseguire operazioni scientifiche come l'esplorazione degli anfratti, gestione della logistica e dei viveri oltre che simulare operazioni di soccorso a membri feriti.

Wu Bin (CARTC) ha spiegato "l'addestramento è stato progettato per affinare le capacità degli astronauti in risposta ai pericoli, nell'operazione autonoma, nel lavoro di squadra, nel processo decisionale d'emergenza e nell'indagine scientifica, nonché per migliorare la resistenza fisica e le prestazioni mentali in ambienti estremi. Per loro è stata anche una valutazione complessiva".

Tra i presenti c'era l'astronauta Tang Hongbo (noto per aver partecipato alle missioni Shenzhou-12 e Shenzhou-17 a bordo della stazione spazale Tiangong). Il taikonauta ha dichiarato che a causa dell'oscurità non era possibile vedere le sue mani anche a breve distanza. Questo è stato particolarmente provante per il personale.

Ye Guangfu ha anche aggiunto che il personale di supporto è intervenuto in poche occasioni rispetto all'esercitazione congiunta in Europa. Questo ha portato gli astronauti cinesi a dover avere più giudizio e a prendere decisioni complesse in ambienti difficili. Questo genere di esercitazioni, insieme a un training esteso sull'hardware che verrà impiegato nelle missioni effettive saranno necessarie per preparare al meglio i taikonauti per il primo atterraggio sulla Luna da parte della Cina. In futuro inoltre gli astronauti potrebbero dedicarsi all'esplorazione di grotte lunari che potrebbero rappresentare un habitat sicuro dove vivere e una preparazione di questo tipo sarà fondamentale in tal senso.