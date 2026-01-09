Prosegue lo sviluppo del telescopio spaziale cinese Xuntian, lancio previsto nel 2027

Il lancio del telescopio spaziale cinese Xuntian (chiamato anche CSST) è previsto per il 2027, con alcuni anni di ritardo rispetto alle previsioni. Nel frattempo gli scienziati hanno iniziato le simulazioni per capire come raccoglierà i dati.

Nelle scorse ore avevamo scritto del nuovo telescopio spaziale privato Lazuli Space Observatory (finanziato anche da Eric Schmidt, ex-CEO di Google). La "corsa" ai telescopi è tutt'altro che ferma e il prossimo anno dovrebbe essere lanciato il nuovo telescopio spaziale cinese Xuntian, uno dei pochi progetti spaziali della Cina che è in ritardo sulla tabella di marcia, anche se potrà garantire una solida base scientifica per i prossimi anni.

Render del telescopio spaziale cinese CSST (fonte)

Questa soluzione è pensata per essere posizionata in orbita bassa terrestre, nelle vicinanza della stazione spaziale cinese Tiangong. Così facendo sarà possibile eseguire operazioni di manutenzione e aggiornamento senza missioni dedicate. Conosciuto anche come Chinese Space Station Telescope (CSST), il suo lancio avverrà con una versione evoluta del vettore pesante Lunga Marcia 5B, aggiornata per fare in modo di evitare un rientro incontrollato. Questo razzo spaziale sarà anche utilizzato per lanciare i futuri moduli di Tiangong nei prossimi anni.

Il telescopio spaziale Xuntian e la simulazione scientifica

Prima di lanciare un sistema così complesso in orbita, la Cina vuole essere certa di poter garantire un ritorno scientifico rilevante e che tutti i sistemi funzionino correttamente. Così come è avvenuto per gli altri telescopi in passato, anche nel caso del telescopio spaziale Xuntian sono state condotte delle simulazioni riguardanti la raccolta di dati scientifici.

Secondo quanto riportato, i ricercatori hanno simulato i vari sistemi di acquisizione per permettere una fase di apprendimento ridotta quando il nuovo strumento sarà effettivamente in orbita. I risultati sono stati inseriti all'interno di uno studio dal titolo Mock Observations for the CSST Mission: Multi-Channel Imager—The Cluster Field.

CSST avrà uno specchio principale da 2 metri di diametro e potrà contare su un grande campo visivo oltre che su sistemi di rilevazione che coprono lunghezze d'onda in grado di dare agli scienziati sempre più dati su molti fenomeni che avvengono nell'Universo.

Tornando ai ritardi, all'inizio del 2023, il lancio del telescopio spaziale Xuntian era previsto per il 2024 mentre pochi mesi dopo si iniziava a parlare di fine 2024. Nella prima metà del 2024 il progetto era già stato posticipato al 21 dicembre 2026 (fine delle operazioni di costruzione) mentre a settembre dello stesso anno è stata indicato il 2027 come data di lancio del CSST.