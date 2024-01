Tanti portatili HP in offerta, da 349 a 1099: guardali tutti, prezzi veramente ottimi!

Su Amazon partono diverse offerte sugli apprezzatissimi portatili HP. Sono diversi modelli, ma ve li descriviamo ad uno ad uno, partendo da quelli più economici, a salire. Per comodità di consultazione, riassumiamo qui all'inizio e in breve caratteristiche e prezzi.

PC TUTTOFARE:

- 349€ : display 15,6" Full HD, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, SSD NVMe 256GB

- 429€ : display 15,6" Full HD, AMD Ryzen 5 5625U, 8GB RAM, SSD NVMe 256GB

- 579€ (quello che consigliamo, potendoselo permettere) : display 15,6" Full HD, AMD Ryzen 7 7500U, 16GB RAM, SSD NVMe 512GB.

- 779€ : display 14" con risoluzione 2240x1400 pixel, Intel Core i5-1340P, 16GB RAM, SSD NVMe 512GB.

- 1.099€ : display OLED 14" con risoluzione pazzesca, 2880x1800 pixel , Intel Core i7 12700H , 16GB RAM, SSD NVMe 512GB.

PC GAMING:

- 899€ : display 16,1" Full HD IPS 144Hz, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD PCIe NVMe, GeForce 4050.

- 949€ : display 15,6" Full HD IPS 144Hz, Intel Core i5-12500H, 16GB RAM, 1TB SSD PCIe NVMe , GeForce 4050.

PC AZIENDALE:

- 679€ : display 15,6" Full HD, Intel Core i5-1235U, 24GB RAM , 1TB SSD PCIe + 500GB SSD SATA .

Questo modello da 349€ costituisce il modello di ingresso, ma è un ottimo tuttofare senza tanti compromessi! Oltre al display da 15,6" Full HD, c'è un ottimo processore AMD Ryzen 3 7320U che, come tutti i Ryzen recenti, risulta ben più potente delle versioni precedenti. Ci sono infatti 4 core e ben 8 thread a disposizione, con picco a 4,1GHz. Insomma, ok anche col rendering, molto meglio rispetto ad altri concorrenti. Ci sono poi 8GB di RAM e 256GB di SSD PCIe. C'è Windows in modalità S, ma è facilmente aggiornabile alla versione "normale".

Praticamente identico al precedente, salvo il processore che è ancora più potente: c'è infatti AMD Ryzen 5 5625U, che vanta ben 6 core e 12 thread, con picco a 4,3GHz. Confermati quindi 8GB di RAM e 256GB di SSD PCIe, inoltre Windows è già in versione 11.

Si sale drasticamente di livello con questo modello, che vanta un prezzo veramente ottimo ed è quello che consigliamo , se rientra nelle proprie possibilità. Sempre schermo Full HD 15,6", ma il processore è un vero e proprio mostro di potenza: AMD Ryzen 7 5700U vanta infatti ben 8 core e 16 thread con picco a 4,3GHz, affiancato da 16GB di RAM e un SSD super veloce PCIe da 512GB.

Questo PC deve il suo prezzo più elevato rispetto al precedente per 2 caratteristiche superiori. La prima, molto importante, è il display: adotta infatti un 14" con risoluzione 2240x1400 pixel, ben superiore allo standard Full HD. Significa avere un'area di lavoro ben più ampia. La seconda è un processore recente e molto potente, Intel Core i5-1340P: ben 12 core e 16 thread, 4,6GHz di picco. Poi ci sono 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIe; un PC veramente potente, ottimo sotto tutti i punti di vista.

Appartenente alla serie HP OMEN, questo bel PC offre uno schermo da 16,1" Full HD IPS 144Hz e un processore veramente ottimo, Intel Core i5-13420H: 8 core e 12 thread con picco a 4,6GHz, va bene praticamente per tutto. Ci sono poi 16GB di RAM, 512GB di SSD PCIe velocissimo. Essendo un PC gaming, troviamo ovviamente una scheda video dedicata. A questo prezzo è ovvio trovare la NVIDIA GeForce RTX 4050, che va comunque molto bene per la risoluzione del monitor adottato.

Un po' diverse le caratteristiche di questo HP Victus, che costa solo 50€ in più. Il processore è di precedente generazione ma praticamente identico: Intel Core i5-12500H è comunque un 8 core, 12 thread con picco a 4,5GHz. Il display è sempre Full HD IPS 144Hz, ma con dimensioni più piccole, 15,6". Immutata la RAM, 16GB, ma troviamo un SSD PCIe da 1TB. Troviamo poi NVIDIA GeForce RTX 4050, per cui valgono le considerazioni fatte in precedenza.

PC AZIENDALE: