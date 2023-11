Super ribassi per i portatili MSI: fino alla GeForce RTX 4070, ecco perché questi prezzi sono da non perdere!

Amazon Seconda Mano (ex Warehouse): a sorpresa torna lo sconto del 20% sull'usato garantito, con catalogo completamente aggiornato!

Questo ottimo MSI Thin GF63 non è mai costato così poco. Con tutta la qualità dei portatili MSI, ottimizzati per le esigenze dei giocatori, questo GF63 offre potenza di calcolo per tutte le applicazioni, anche professionali oltre che di gioco. Il Thin GF63 12VF-291IT è equipaggiato con il processore Intel Core i7 di 12a generazione e con la scheda video GeForce RTX 4060, che rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e prezzo. Abbiamo 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, oltre a un bellissimo schermo 15,6" FHD con frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Altri modelli MSI in offerta con il Creator Z16 che ha una vocazione meno gaming. Il primo rinuncia in parte alla potenza della scheda video per abbassare il prezzo, ma il resto delle specifiche è ottimo. MSI Creator Z16, invece, mette a disposizione uno schermo da 16 pollici con rapporto d'aspetto di 16:10, GeForce RTX 3060 Laptop e processore Intel Core I7-12700H, con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e supporto allo standard Wi-Fi 6E.

MSI Katana è uno dei brand di riferimento quando si parla di portatili per giocatori. In questo caso abbiamo una soluzione con display 15,6" FHD 144Hz alimentata dal processore Intel Core i7-12650H (10 Core/16 Thread) e dalla scheda video GeForce RTX 4070, potentissima e adatta a qualsiasi tipo di gioco. 16 GB di RAM e SSD da 1 TB accompagnano il resto della dotazione.

Il Raider GE78 HX 13V rende ancora una volta possibile l'impossibile. Con tecnologie all'avanguardia e un' estetica accattivante la serie Raider GE attirerà immediatamente l'attenzione di tutti. Troviamo in questa configurazione il processore Intel Core i9-13950HX dotato di 8 Performance Core e 16 Efficient Core con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6. Molto utili anche i 32 GB di RAM e l'SSD da 1 TB.

Infine, ecco lo straordinario MSI Stealth 16Studio, anch'esso proposto con uno sconto consistente di 100 euro rispetto al suo prezzo medio. Troviamo in questo caso uno schermo con frequenza di aggiornamento da 240 Hz, accompagnato dal processore Intel Core i7-13700H e dalla scheda video GeForce RTX 4070, così come da 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Windows 11 Pro è preinstallato, mentre non manca il supporto allo standard di connessione Wi-Fi 6E.