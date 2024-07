Speciale portatili gaming in offerta su Amazon: si parte da 1.499 con Intel Core Ultra 7 155H e GeForce RTX 4060

Ecco un bellissimo portatile gaming della linea MSI Cyborg 15 con l'appena rilasciato processore Intel Core Ultra 7 155H basato sulle moderne tecnologie di intelligenza artificiale. È accompagnato da una GeForce RTX 4060, insieme a 16 GB di RAM DDR5 e veloce SSD da 1TB SSD PCIe4. Molto interessante anche il display equipaggiato da questo portatile, ovvero un 15,6" FHD 144Hz, mentre non manca il supporto a WiFi 6E insieme a Windows 11 preinstallato. Oggi il portatile è in offerta, visto che il suo prezzo abituale è di 1.599 euro .

In alternativa, ecco MSI Vector GP68HX, una delle linee preferite dai giocatori, con una configurazione ai massimi livelli con il processore Intel Core i9-12900HX dotato di 8 core Performance e 8 core Efficient e la potentissima GeForce RTX 4080 12GB GDDR6. Abbiamo 16GB di RAM DDR5 che opera alla frequenza di 4800MHz, insieme all'SSD da 1 TB. E non manca il supporto al Wi-Fi 6 insieme a Windows 11 Home, mentre lo schermo è un bellissimo 16" FHD+ 144Hz. Prima della promozione, come potete verificare facilmente, questo portatile costava addirittura 2.899 euro .

Infine, torniamo ai nuovi processori con IA con l'altrettanto interessante MSI Prestige 16 AI Studio. La scheda video è ancora una volta una GeForce RTX 4060 ma in questo caso abbiamo 32GB di RAM di tipo LPDDR5 6400MHz. Con SSD da 1 TB, ecco il supporto al Wi-Fi 7, in che può rivelarsi molto utile, visto il consistente innalzamento delle velocità di trasferimento reso possibile dal nuovo standard, in caso di applicazioni wireless intensive. Ottimo anche lo schermo con diagonale da 16 pollici, a risoluzione maggiore rispetto ai modelli precedenti, ovvero QHD+. Per questi motivi, il Prestige che vi proponiamo è più indirizzato alla produttività e all'uso in ufficio, sebbene sia ottimo anche per il gaming. Il suo prezzo abituale è di 2.299 euro .

Di questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 ne abbiamo parlato già ieri ma è assolutamente in tema con questa piccola guida. Con un ottimo 16 pollici IPS WQHD+ (2560 x 1600 pixel) da 165Hz e la scheda video GeForce RTX 3060 è ottimo sia per il gaming che per i creator. Il processore è un Intel Core i7-12650H, forte di 10 core e 16 thread, con picco a 4,70GHz. Ci sono poi 16GB di RAM e un velocissimo SSD da 512GB.