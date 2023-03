Speciale portatili (gaming e non) in offerta su Amazon: con la GeForce RTX 3050 a salire fino alla RTX 3070

È un giorno speciale per acquistare un portatile gaming : guardate che offerte su questi, in particolare (altri qui di seguito). Con la GeForce RTX 3050 a salire fino alla RTX 3070, sempre con ottimi display, RAM fino a 16 GB e PCIe NVMe super veloci.

Non esiste ad oggi un'offerta migliore di questo Gigabyte per un portatile gaming con RTX 3060. Il portatile equipaggia ben 32 GB di RAM SO-DIMM DDR4-3200 ed è disponibile con due SSD NVMe, da 1000GB e da 500GB come seconda unità di archiviazione. Abbiamo il processore Intel Core i5-11400H di undicesima generazione con 6 core/12 thread, insieme alla scheda video GeForce RTX 3060.

A questo prezzo non c'è nulla di meglio , grazie allo sconto odierno: ASUS Zenbook 14 OLED è un super PC tuttofare con uno schermo pazzesco da 14", OLED, con risoluzione 2880x1800 pixel touchscreen, rapporto 16:10, certificazione DisplayHDR True Black 500, Pantone validated, DCI-P3 al 100% e 500nits! C'è poi Ryzen 7 5825U con 8 core e 16 thread con frequenza di picco 4,5GHz (top per rendering), affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD da 3600MB/s. Un vero mostro di potenza con uno schermo super, insomma, che oggi costa solo 949€ contro i 1200€ soliti, che comunque non sarebbero lo stesso tanti considerando i contenuti tecnici. Come se non bastasse il PC adotta una super batteria da 75Wh, esteticamente è veramente bello e anche sottile e leggero (16,9 mm, 1,39 kg).

Imperdibile: torna in sconto il super PC Lenovo con RAM da ben 24GB! Adotta sia SSD (PCIe 256GB), sia hard disk meccanico (1TB, sostituibile con SSD SATA), processore Intel Core i5 di undicesima generazione, schermo antiriflesso 15,6" Full HD. E' un PC pronto all'uso, con anche Microsoft Office! Nel momento della pubblicazione di questo articolo costava 563,31€: il prezzo potrebbe salire o andare del tutto in esaurimento il portatile, motivo per cui è meglio affrettarsi se interessati!

Tre ottimi PC gaming in offerta , di diverso prezzo e dotazione. HP Victus 16-e0042nl con GeForce RTX 3050 e AMD Ryzen 5 5600H 16GB/512GB o, in alternativa, Lenovo IdeaPad Gaming con hardware leggermente più potente e schermo più piccolo. Costa 50 euro in più. Salendo di livello ecco HP Gaming Victus, che adotta un bel display da 16,1" Full HD 144Hz, AMD Ryzen 7 5800H con ben 8 core e 16 thread, 16GB di RAM, 1TB SSD NVME PCIe M.2 e scheda grafica Nvidia RTX 3060 con 6GB, Wi-Fi 6!