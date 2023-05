SAMSUNG Galaxy Book3 Laptop è uno splendido portatile ed è venduto ora a 711 invece di 1.049

Occhio anche al super prezzo di questo elegante SAMSUNG Galaxy Book3 Laptop: lo sconto si applica automaticamente al carrello.

I portatili della linea SAMSUNG Galaxy Book si contraddistinguono per l' alta qualità , per l'impiego di materiali premium, per le ottime configurazioni e per un'esperienza d'uso di primissimo livello. Senza trascurare la loro eleganza e la facile trasportabilità. Ma questo SAMSUNG Galaxy Book3 Laptop è speciale anche per la dotazione hardware con il nuovissimo processore Intel Core di 13a generazione che garantisce le prestazioni per un'esperienza d'uso super fluida.

Oggi l'offerta su questo portatile è veramente super, se si considera che il suo prezzo standard è di 1.049 euro , ed è così basso perché Amazon sta rispondendo a un'offerta di Unieuro.

È accompagnato da 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, e può essere usato in sinergia con gli altri dispositivi dell'ecosistema Galaxy. Vanta, inoltre, un'ampia gamma di porte, tra cui HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C per sincronizzare con facilità i dispositivi e trasferire file velocemente. La batteria da 54 Wh, inoltre, garantisce fino a 14 ore di durata. Quanto al caricabatterie, è leggero e compatto e funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy.

Il portatile vanta anche un sistema audio avanzato a due altoparlanti sintonizzati con Dolby Atmos. Il portatile è decisamente leggero per le caratteristiche che offre, pesa soli 1,6 Kg con un corpo compatto in alluminio. Caratteristiche che portarlo con sé con estrema facilità riponendolo in uno zaino.