Questo portatile ASUS TUF ha una configurazione super con AMD Ryzen 9 7940HS e GeForce RTX 4070 e ora costa meno di 1.450

Normalmente costa 1.649€ , mentre per effetto della Gaming Week in corso il prezzo è sceso di parecchio. Inoltre, quando si parla del brand ASUS TUF c'è sempre da drizzare le antenne, perché sono prodotti che molto spesso ripropongono la qualità e le prestazioni dei più blasonati dispositivi ASUS, ma a prezzi decisamente più bassi.

Questo particolare portatile, inoltre, non è particolarmente aggressivo nell'estetica: anzi, è elegante e adattabile a ogni situazione, ottimo anche come tuttofare e per lo studio, oltre che per l'editing video e per giocare. È dotato di display da 15'' a 144Hz che garantisce immagini superiori per ogni occasione grazie ai Mini LED Nebula HDR Display e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente.

Parliamo di un portatile super potente grazie al Processore AMD Ryzen 9 7940HS e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 6GB GDDR6. Si tratta, quindi, di un livello prestazionale tutt'altro che indifferente, ottimo anche per i giochi con la grafica più complessa. Abbiamo anche tastiera con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p. Il portatile è dotato di 16 GB di RAM e di SSD da 512 GB.

È perfetto per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.