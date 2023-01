Questo PC portatile gaming HP Omen con RTX 3070, 16 GB RAM, 1 TB SSD oggi ha il prezzo più basso di sempre

OFFERTA TOP ! HP Gaming OMEN 16, con AMD Ryzen 7 5800H (8 core e 16 thread), 16GB RAM DDR4, 1TB SSD NVMe PCIe, display 16,1" Full HD 144Hz IPS 1920x1080 pixel, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6 dedicata. A questo prezzo è imperdibile, è un PC adatto a qualsiasi utilizzo, oltre ai videogiochi.

Fra le altre caratteristiche, troviamo la tastiera color Mica Silver, con retroilluminazione RGB a 4 zone e tecnologia Anti-Ghosting e Rollover a 26 tasti, con poggia polsi in alluminio e Imagepad con supporto gesti multi-touch. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, inoltre, questo portatile dispone di una porta USB Type-C fino a 10 Gbps, una Mini DisplayPort, tre USB Type-A fino a 5 Gbps, una HDMI 2.1. Inoltre, abbiamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 1 RJ-45 Gigabit, smart Pin CA e una porta per cuffia/microfono combinati.

Considerando che Windows 11 Home è preinstallato questo PC portatile gaming offre un incredibile rapporto qualità/prezzo .