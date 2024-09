Questo PC portatile gaming HP Omen con GeForce RTX 4070, 32 GB RAM, 1 TB SSD oggi ha il prezzo più basso di sempre

In collaborazione con Amazon

I computer portatili della linea HP Omen sono specificamente progettati per offrire prestazioni elevate, qualità costruttiva e una serie di funzionalità avanzate, il che li rende ideali per giocatori e utenti che necessitano di elevate prestazioni grafiche e di calcolo. Oggi la migliore soluzione in tal senso corrisponde a questo PC portatile gaming con la potente GeForce RTX 4070.

Parliamo di un portatile super corazzato - che normalmente costa 2.099€ - con processore Intel Core i9-14900HX con chipset Intel HM770 per alte prestazioni, dato che raggiunge una velocità fino a 5,8 GHz di frequenza di boost, 36MB di cache L3. Il massimo che si possa desiderare dal processore con 24 core e 32 thread.

Il laptop è anche dotato di un SSD da 1 TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 ottimizzato per il gaming, e di 32 GB DDR5 di Ram con una frequenza da 5600MHz (2 x 16 GB). Il Display, invece, è da 16,1" con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm. Alimentato da tecnologia IPS, vanta una frequenza di aggiornamento di 165Hz, con bassa emissione di luce blu, 300 Nit di luminosità e copertura al 100% dello spazio colore sRGB.

Troviamo anche la tastiera pensata per le esigenze dei giocatori Shadow Black di dimensioni standard, con retroilluminazione RGB a 4 zone e tecnologia anti-ghosting di rollover dei tasti a 26 tasti, dotata di HP ImagePad. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, invece, troviamo 2 USB Type-A fino a 5 Gbps, 2 Thunderbolt 4 con USB-C da 40 Gbps, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, RJ-45, Smart Pin CA, jack combinato cuffie/microfono. Infine, non manca la Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati.