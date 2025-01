Questo computer portatile Acer Nitro con la GeForce RTX 4060 e Processore AMD Ryzen 7 costa solo 999

La GeForce RTX 4060 è diventata rapidamente un punto di riferimento per i computer portatili, perché rappresenta il migliore compromesso possibile tra prestazioni e prezzo. Quando i portatili con la 4060 scendono sotto i 1000 euro, come in questo caso , acquisiscono grande valore. E questo anche per tutto quello che un Acer Nitro può offrire come contorno.

La configurazione di questo portatile è ottima anche per il Processore AMD Ryzen 7 8845HS con 8 core e 16 thread, e frequenza di base di 3,8 GHz, picco di 5,1 GHz. Abbiamo 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB. Il display è di alto livello, ovvero un WUXGA IPS da 16" (1920 x 1200 px) con refresh rate di 165 Hz, ideale per il gaming. Il portatile è ottimo anche in considerazione delle opzioni di connessione che offre, tra cui DMI 2.1, USB Type-C con supporto USB 4.0 e USB 3.2 Gen 2.

C'è anche una versione più carrozzata del suddetto portatile, che però consigliamo solo agli utenti più esigenti, che hanno bisogno del massimo delle prestazioni nei videogiochi ma anche per quelle applicazioni professionali come l'editing video. Cambia il processore, visto che qui abbiamo un AMD Ryzen 9 8945HS con 8 core e 16 thread, frequenza di base di 4 GHz e di picco di 5,2 GHz. Cambia, soprattutto, il display, che in questo caso ha diagonale maggiore, da 17,3 pollici, e risoluzione maggiore di 2560x1440 pixel. Per il resto è sempre un IPS con frequenza di aggiornamento di 165 Hz.