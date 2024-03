Prezzo super! Un portatile gaming con GeForce RTX 4060 a poco più di 1.000 euro: ecco perché non lasciarsi sfuggire questo Lenovo LOQ

Quando è stato in offerta è costato 1.149 euro . Un prezzo super, altrimenti introvabile, per un portatile gaming completo, esteticamente accattivante e con hardware molto potente, a cominciare dalla GeForce RTX 4070. Potete cercare ovunque, non la trovate su Amazon su un portatile a un prezzo così basso.

Per il resto parliamo di una configurazione corazzata con processore Intel Core i5-13500H con 12 core e 16 thread. Il sistema di ventole potente con ventole sottili e il sistema di gestione termica Legion Coldfront 4.0 garantiscono che il laptop rimanga fresco e silenzioso anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, con una durata della batteria estesa fino a circa 5 ore e il supporto RapidCharge, è possibile caricare il laptop in tempi brevissimi.

Il laptop vanta uno schermo da gaming FullHD 1920x1080 pixel da 15,6 pollici con frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz, precisione del colore sRGB al 100% e tecnologia OverDrive. Con tempi di risposta incredibili e supporto per Dolby Vision, certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione di luce blu e NVIDIA G-Sync, ogni dettaglio è reso in modo nitido e chiaro, offrendo un'esperienza visiva immersiva.

Lo chassis in alluminio e magnesio con il logo LOQ conferisce al laptop un design aggressivo ed elegante, che non passa inosservato. Leggero e facilmente trasportatile (2,4 Kg), ma incredibilmente resistente, questo laptop è stato progettato per colpire visivamente e convincere sul piano delle prestazioni.