Occhio a questi 2 computer portatili in offerta: con GeForce RTX 4060, Intel Core i5 e i7, ottimi schermi e Windows 11, a partire da 949

Sono partiti gli sconti del 20% in Amazon Seconda Mano - Warehouse!

Imbattibile fra i portatili gaming oggi: questo HP Victus ha uno schermo da 16" Full HD 144Hz, Intel Core i5-13500H con 12 core, 16 thread e picco a 4,7GHz, 16GB RAM, super SSD da 512GB e NVIDIA GeForce RTX 4060! A soli 949€ !

In alternativa, c'è questo altrettanto interessante ASUS TUF, un brand che ha abituato i suoi utenti a prestazioni, qualità e affidabilità allineate ai prodotti ASUS più blasonati, ma a prezzi decisamente più convenienti. La configurazione è leggermente superiore rispetto a quella del modello precedente, confermando la GeForce RTX 4060 ma con il processore Intel Core i7-13620H con 10 core e 16 thread, velocità di picco a 5 GHz, oltre che maggiore cache a disposizione.

Windows 11 è preinstallato su entrambi i sistemi, così come vengono confermato i 16 GB di memoria di sistema. Sull'ASUS TUF, però, troviamo un SSD più capiente, da 1 TB, il che può essere utile in svariate circostanze. Cambia anche lo schermo, visto che in quest'ultimo caso troviamo un 15,6" FHD Antiglare, 144Hz. In ogni caso si tratta di computer portatili perfetti per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.