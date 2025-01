Nuovi portatili ROG Strix con GeForce RTX serie 50 e ROG Flow Z13 in video dal CES di Las Vegas

Paolo ci mostra le novità che ha portato ASUS ROG in termini di portatili per giocatori (e non solo) al CES di Las Vegas. Interessanti soprattutto le nuove soluzioni con GeForce RTX serie 50 e il nuovo ROG Flow Z13

Tante novità al CES di Las Vegas per quanto riguarda i portatili destinati ai giocatori con le nuove GPU per laptop della famiglia GeForce RTX serie 50 appena annunciata da NVIDIA. In questo video scopriamo le soluzioni delle famiglie ROG Strix e ROG Strix SCAR, 16 e 18 pollici, con le nuove GPU e configurazione hardware avanzata per poter gestire i giochi più complessi alle risoluzioni più elevate.

Fra le altre curiosità, la possibilità di interagire con la parte interna del notebook senza muovere le viti. All'interno, il sistema di raffreddamento è completamente chiuso, con due ventole laterali e una terza ventola che gestisce il processore. Ed è facile per l'utente sostituire le tradizionali memorie SO-DIMM, così come l'SSD mentre è presente una seconda espansione per un eventuale SSD aggiuntivo. Su questi portatili torna il sistema di illuminazione AniMe Vision.

ROG Flow Z13, invece, è un versatile tablet da gioco 2-in-1 che si basa sul nuovo AMD Ryzen AI Max+ 395 con grafica Radeon 8060S, che integra una CPU di classe desktop, una GPU RDNA 3.5 e un'unità NPU dedicata in un unico chip. Con una potenza di calcolo totale di 50 TOPS fornita dall'NPU, il Flow Z13 è anche un PC AI performante, che offre un'esperienza Copilot+. Questo innovativo design basato su chiplet offre prestazioni eccezionali ed efficienza energetica, rendendolo ideale per il compatto form factor del tablet da 13 pollici. Grazie al supporto di Microsoft Copilot e all'architettura di memoria unificata, i giocatori possono contare su alte velocità sia per la CPU che per la GPU.

Qui gli altri annunci ASUS ROG al CES di Las Vegas e qui le nuove GeForce discrete in video.